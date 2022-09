Com defesa sólida e ataque letal, Flamengo cresce no Brasileirão e visa o topo da tabela

* Por: da redação - 5 de setembro de 2022.

O Flamengo levantou a taça do Campeonato Brasileiro pela última vez em 2020. Nem faz tanto tempo assim. Mas, o time está mostrando que tem fome de conquistas e quer voltar ao topo da tabela da Série A. Após um começo caótico na competição nacional, a diretoria optou pela troca da comissão técnica e a contratação do experiente Dorival Jr.

A partir daí o grupo foi fortalecido com reforços contratados na última janela de transferência e começou a apresentar um futebol vistoso. Com a defesa se estruturando, o ataque liderado pela dupla Gabigol e Pedro está decidindo as partidas.

Por essa junção de fatores, o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, praticamente garantido na decisão da Libertadores e na vice-liderança do Brasileirão.

Após a arrancada na Série A, o time começou a encurtar a distância para o primeiro colocado e visa tomar o seu posto neste returno. Com um rodizio bem executado, o grupo está mostrando todo o seu potencial e mantendo o aproveitamento muito elevado. Em entrevista recente, o treinador disse estar muito feliz em trabalhar com um grupo que compreende as suas ideias e que trabalha para alcançar a regularidade.

E, um dos pilares para a manutenção dessa excelente fase é o jovem João Gomes, o jogador que mais desarma no Brasileirão. Ele conquistou plenamente a confiança de Dorival e já ultrapassou a quantidade de jogos realizada no ano passado. Ou seja, esse momento de ascensão do Flamengo também passa pela temporada de afirmação do atleta revelado no Ninho do Urubu.

Promovido ao elenco principal em 2020, João Gomes já passou da marca de 100 jogos com a camisa do clube e está despertando o interesse de gigantes do futebol europeu. Com tamanho destaque nos últimos meses, o volante também começou a fazer bonito em ‘outros gramados’.

