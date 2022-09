O que esperar das palestras motivacionais?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de setembro de 2022.

As palestras motivacionais são uma ferramenta indispensável para melhorar o desempenho, com foco em resultados no ambiente corporativo.

Geralmente, são promovidas para solucionar alguma situação-problema para estimular a produtividade do público, e palestras motivacionais da empresa são apresentadas em um ambiente desafiador. Mas não precisa ser.

Um dos fatores mais importantes é facilitar a mudança efetiva na cultura organizacional. Isso será potencialmente transformador, maximizando os resultados da equipe e mantendo-os motivados.

Algumas empresas, principalmente startups, hoje buscam romper completamente com a norma, disponibilizando ambientes e práticas que trazem facilidade, mas essa não é uma tarefa fácil.

Dessa forma, atividades motivacionais e palestras têm o efeito de quebrar o clima e promover mais relaxamento e engajamento em um ambiente muitas vezes esgotado pelo grande volume de atividades que ocorrem durante o expediente.

A importância das palestras motivacionais

Para muitas empresas, independentemente do seu ramo de atividade, manter-se motivado é um grande desafio.

Possíveis falhas de comunicação, atritos, problemas em processos e relacionamentos desgastantes, falta de diversidade e justiça são apenas alguns dos fatores que contribuem para a constante insatisfação e grande frustração dos funcionários.

Como esperado, funcionários insatisfeitos e desmotivados não produzem tanto quanto o necessário.

Ao contrário de pessoas cujo trabalho é motivado e gratificante, eles produzem mais e melhor, além de serem grandes embaixadores da organização e da marca.

Por isso, investir em palestras motivacionais torna-se indispensável para os mais diversos objetivos.

Prevenir ou reverter a negatividade de uma forma que afete positivamente como sua equipe se comporta e se sente, e até mesmo desencadear mudanças mais profundas na cultura organizacional.

Os palestrantes motivacionais serão capazes de provocar reflexão e inspirar os funcionários, pois diferem em sua abordagem, foco, contexto, objetivos e direção estratégica.

Dessa forma, os comportamentos da equipe e do líder são enfatizados, incentivando outras posturas e novas práticas.

Portanto, no sentido de motivar os colaboradores a levar melhores resultados futuros, esse tipo de palestra pode representar um importante começo na articulação dos planos, metas e objetivos de uma empresa.

Equipes mais engajadas, proativas e satisfeitas realizarão suas atividades cotidianas de forma mais eficaz e contribuirão de forma mais satisfatória para melhores resultados.

Por isso, devem investir em palestras motivacionais para empresas de todos os portes para que os colaboradores se sintam cada vez mais parte do processo organizacional, vistam suas camisas e cresçam com a organização.

Aumento no engajamento entre as equipes

Várias pesquisas destacaram a importância única de manter as equipes engajadas, e esse é apenas um dos benefícios que a palestra motivacional pode trazer para uma empresa.

Superar as expectativas por meio da exposição a palestrantes motivacionais com discursos bem executados faz parte da “coisa maior” que os funcionários sentem.

Dessa forma, as equipes passarão a se comprometer mais com os resultados organizacionais, refletindo um engajamento tão desejado, que afinal é tudo o que uma empresa busca. Dada a relevância do capital humano para o alcance de metas e sucesso.

Aperfeiçoamento no clima organizacional

O ambiente de trabalho é onde os colaboradores passam a maior parte do dia, por isso não se pode negar a importância de manter um ambiente saudável, confortável e motivador dentro de uma empresa.

Vincule-o a uma atmosfera colaborativa, ajuda mútua e respeito, e assim ganhamos mais um benefício que uma conversa motivacional bem executada pode inspirar.

Nessa situação, funcionários, gerentes e líderes começam a entender que não pode haver desenvolvimento dentro da organização sem o desenvolvimento de cada membro da equipe.

Dessa forma, os colaboradores contribuem uns com os outros em direção a um objetivo comum, trazendo mais harmonia e fazendo com que todos se sintam à vontade para entregar melhores resultados.

Maior desenvolvimento de competências

Existem vários tipos de palestras motivacionais, com diferentes objetivos e abordagens.

Além de mais motivação, há atividades para despertar o desenvolvimento de competências e habilidades dos colaboradores.

São a base para a melhoria das atividades laborais dos profissionais, bem como da sua relação consigo mesmo e do consequente ganho de autoestima.

Não se trata apenas de habilidades técnicas e operacionais, mas também de fatores comportamentais e emocionais que são importantes para o desenvolvimento de cada membro da equipe e da empresa como um todo.

Aumento na produtividade e nos resultados

Além da motivação óbvia, o benefício mais esperado da palestra motivacional é o aumento da produtividade que vem com ela.

Isso se deve principalmente à soma de todos os benefícios citados aqui e vários outros.

O foco está no impacto de uma organização mais engajada, em um ambiente de trabalho que os acolhe, faz com que se sintam parte de algo e esteja ali para colaborar de forma efetiva.

Como resultado, a empresa obteve algumas melhorias por meio de palestras de motivação corporativa que impactam na carreira, produtividade e resultados alcançados na forma de sucesso de seus colaboradores.