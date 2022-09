Esgoto entupido e vaso sanitário entupido na freguesia do Ó e Pirituba

* Por: doutormultas - 13 de setembro de 2022.

Você sabia que o vaso sanitário entupido pode ter causa no esgoto entupido?

Isto porque, todo o sistema hidráulico de uma casa desemboca no esgotamento sanitário.

A água servida é enviada para a tubulação de esgoto que, por sua vez, deverá estar ligada na rede pública de esgoto.

Uma vez na rede pública de esgoto, é enviado para as estações de tratamento.

Mas e quando o esgoto tem entupimento? O fluxo da água servida e demais detritos fica prejudicado, causando uma perda do poder de vazão que pode acarretar lentidão na passagem de água e na descarga.

Sabe quando, ao apertar a descarga, a água demora a descer e as fezes continuam no vaso?

Isso pode ser muito mais do que um sinal de vaso sanitário entupido, podendo ser do próprio esgoto.

Por isso, a análise de um profissional pode ser muito útil.

Não são poucas as pessoas que desperdiçam tempo e dinheiro tentando desentupir, fazendo uso de produtos inadequados.

Vamos citar o exemplo de entupimento de cano ou vaso por um objeto não solúvel, como plástico, pano, fio dental, preservativo ou absorvente.

Quando um desses objetos ou semelhantes a eles caem no interior dos canos, eles precisam ser removidos e não simplesmente empurrados.

Pois quando você força esses objetos nos canos, você pode agravar o entupimento, fazendo com que o desentupimento seja mais demorado e complexo.

Assim, a ajuda de um profissional é essencial, porque ele fará a análise com base em conhecimentos técnicos sobre o sistema de hidráulica e fará a detecção da posição do elemento obstrutor, a fim de determinar a remoção ou dissolução do mesmo.

E o serviço profissional de desentupimento, quando executado por uma empresa realmente experiente como a Coppi, traz a certeza absoluta de que a tubulação será verdadeiramente liberada e devolvida à sua vazão natural, permitindo seu uso em potência total.

Freguesia e Pirituba: Desentupidora confiável de emergência agora

Se você passa por dificuldades AGORA, seja na sua casa, apartamento, condomínio, empresa, comércio, shopping, restaurante ou qualquer outro tipo de estabelecimento, saiba que pode recorrer aos serviços 24h da Coppi em qualquer lugar.

Temos uma equipe disponível agora mesmo para deslocar para seu endereço e resolver o problema antes do que você possa imaginar.

Para que se sujar com isso? Para que se arriscar a fazer um tipo de trabalho que você não conhece ou não tem ferramentas adequadas?

Evite fazer gambiarras e correr riscos desnecessários. Você acha mesmo que colocar a mão dentro de um saco plástico e enfiar um arame na tubulação de esgoto vai resolver o problema?

Saiba que o serviço de desentupimento é de natureza insalubre e deve ser realizado por profissionais devidamente protegidos por equipamentos de proteção individual ou EPI, justamente devido ao risco iminente de manipular o esgotamento sanitário.

Se você quer um serviço profissional, chame a Coppi. O resto é com a gente. Deixe que nossa equipe faça o trabalho duro (e sujo)!