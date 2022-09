5 dicas para tirar fotos profissionais de alimentos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2022.

Você provavelmente já ouviu falar que “as pessoas comem com os olhos”. Bem, isso quer dizer que o sabor dos alimentos é muito influenciado pela sua aparência. Portanto, se deseja tirar fotos de alimentos, precisa saber como fotografá-los corretamente.

Se você é um fotógrafo, um influencer digital ou apenas gosta de tirar fotos, pode achar complicado criar belas fotografias de comida. No entanto, apenas com um celular você pode tirar as melhores fotos possíveis de alimentos.

Vale dizer que, caso você seja dono de um restaurante, ter boas fotografias no seu menu (físico ou online), além de suas redes sociais e site, é fundamental para chamar a atenção do seu público-alvo.

Afinal, as pessoas precisam desejar comer as suas comidas, e tirar boas fotos é a melhor maneira de fazer isso.

Continue a leitura e confira as nossas dicas que poderão te ajudar a tirar fotos profissionais de alimentos! Boa leitura!

Dicas de fotografia de comida

Aqui está a nossa lista com algumas dicas importantes para você que deseja tirar boas fotos de alimentos.

1. Comece pelo estilo

Embora a comida deva ser o foco da foto, estilizar a fotografia pode aumentar seu valor estético. Envolva o prato principal e o fundo com adereços, como guardanapos e louças.

Também inclua enfeites de mesa, como flores, ou uma xícara de café ou um bule de chá, se for o caso. Dessa forma, sua fotografia contará uma história e não apenas mostrará sua comida.

Uma coisa importante a lembrar é garantir que seu olho possa se mover facilmente pelo quadro da foto. Você pode conseguir isso equilibrando seus adereços em diferentes lados do ponto focal da sua fotografia.

2. Melhore a iluminação para a fotografia para alimentos

Não há dúvida de que uma fotografia de comida bem iluminada pode fazer com que ela seja algo muito bonito. No entanto, a maioria dos estabelecimentos ou fotógrafos iniciantes – ou apenas amadores – não têm acesso a equipamentos de iluminação profissional. Por esse motivo, recomendamos o uso apenas de luz natural.

Encontre um lugar perto de uma janela, ou mesmo do lado de fora em um pátio que seja bem iluminado sem estar sob luz solar direta. Tenha em mente que diferentes horários do dia também afetarão a luz.

Evite usar o flash embutido da sua câmera. Não há nada que acabe com a boa fotografia como o flash. Isso porque ele cria reflexos “duros”, adiciona tons e sombras não naturais às suas fotos que são difíceis de editar e tende a achatar uma imagem e torná-la monótona.



3. Saiba com quais ângulos quer trabalhar

Existem dois ângulos básicos para fotos de comida: ou fotografe baixo ou diretamente acima, cerca de 10 a 40 graus da mesa ou acima da cabeça para uma aparência plana.

Tudo depende do que você está fotografando. O assunto da sua fotografia determina qual ângulo você decide usar.

Se você planeja tirar uma foto de uma mesa cheia de comida, uma foto de cima para baixo seria a melhor opção de fotografia para colocar tudo no quadro, evitando distrações de fundo.

Porém, se você estiver tirando uma foto de uma bebida com várias camadas, um prato com muitos ingredientes ou um único prato, um close-up ou uma foto lateral é melhor. Isso faria sua fotografia parecer deliciosa.



4. Aproxime-se da comida

Lembre-se sempre que a comida é o herói da sua foto. Você deve se concentrar em tirar foto da comida e nada mais. Embora o fundo ou os adereços utilizados ajudem a melhorar sua fotografia, é importante destacar o mais importante: os alimentos.

Quando se trata de fotografia de alimentos, quanto mais fechada a foto, melhor o resultado. Portanto, não tenha medo de cortar uma imagem que você tirou para obter uma representação mais detalhada da comida.

Você precisará ter imagens com as dimensões para o seu feed do Instagram. Portanto, lembre-se disso quando estiver tirando sua foto.

5. Use um tripé confiável

Eles podem ser um pouco desajeitados para transportar, mas usar um tripé tem muitas vantagens. Ele permite que você escolha a posição ideal para sua câmera, adapte o estilo quando a foto estiver travada, melhora a nitidez da imagem e aumenta as chances de obter uma foto mais limpa.

Há uma abundância de opções disponíveis para você escolher. Como seu assunto é comida, você deve procurar os tripés menores que podem ser apoiados em sua mesa.

Últimas considerações

As fotografias de comida são extremamente importantes para restaurantes. Além disso, são muito comuns entre influenciadores digitais – ou apenas pessoas que gostam de postar belos pratos de comida nas redes sociais.

Porém, para que elas realmente consigam transmitir o quanto uma comida é saborosa, é muito importante que elas sejam fotografadas corretamente.

Esperamos que tenha gostado das dicas que citamos neste artigo e que elas realmente possam te ajudar a tirar fotos profissionais incríveis de alimentos!