7 Dicas para planejar uma campanha de sucesso para o seu e-commerce

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de setembro de 2022.

Segundo os Cursos Online de vendas, as promoções são ótimas para o e-commerce, pois contribuem muito para o aumento das vendas. Lojistas, é importante ficar de olho na sua agenda para conferir quais datas comemorativas são perfeitas para o nicho da sua loja virtual, pois uma boa ação pode gerar ótimos resultados com elas.

No entanto, para se preparar para uma promoção, não importa o que aconteça, existem alguns passos básicos que devem ser seguidos, e um bom planejamento é fundamental para que tudo corra bem. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como planejar eventos em sua loja virtual.

Vamos lá?

Como criar uma campanha de sucesso na sua loja online

Determine uma meta

Só é possível determinar se sua campanha terá sucesso ou fracasso se você tiver previamente identificado objetivos claros. Portanto, durante a fase de planejamento, os principais objetivos da campanha devem ser determinados.

Os eventos podem ter como objetivo a redução do estoque de produtos com baixa demanda, conquista de novos clientes, divulgação de uma marca ou até mesmo o lançamento de um novo produto ou até de um novo serviço que a empresa irá integrar, como manutenção de elevadores de carga.

Esclarecer o que se espera que seja alcançado permite que as empresas se concentrem em ações relevantes. Portanto, jamais desperdice energia, tempo e dinheiro com estratégias que não se encaixam no propósito.

Conhecer aquela pessoa

Uma parte importante do planejamento de uma campanha de loja virtual é, depois de determinar seu objetivo, conhecer a fundo as personas, os perfis dos clientes afetados pela estratégia adotada.

Personas são os segmentos de consumidores que você deverá alcançar com as suas campanhas.

A grande maioria das empresas deseja atrair o maior número possível de clientes, porém para construir um perfil de público alvo específico você deverá manter os custos baixos.

Dessa forma, eles se alinham com as reais necessidades e desejos de todos que desejam ter uma maior probabilidade de comprar.

Fornecer benefícios reais

Os clientes se conectarem com sua empresa, e com o auxílio das suas campanhas só terão resultados positivos se você proporcionar aos consumidores alguns benefícios reais.

Não considerar adequadamente propostas de descontos atraentes pode tornar a campanha enganosa e prejudicar a imagem da sua empresa.

Diferentes das estratégias, dos descontos progressivos ou das vantagens podem ser empregadas para obter combinações específicas.

O objetivo é entregar algo que beneficie o consumidor, não abrir mão das chaves de nível só porque os seus estoques estão altos, sem se preocupar se é de interesse público.

Criar uma campanha de sucesso envolve planejar e entender o público que você deseja alcançar.

Crie um plano de marketing de conteúdo

Sempre antes de começar a criar os devidos conteúdos, é fundamental criar um calendário editorial. Este plano de publicação deve incluir o tipo de conteúdo que pretende produzir (posts de blog, vídeos, ebooks, infográficos) e como pretende promovê-lo (redes sociais, publicidade paga, email marketing, newsletters, etc.).

Primeiro crie um calendário mensal, insira o tipo de conteúdo que você deseja criar. Considere oportunidades temáticas sazonais e espaciais que surgem durante feriados, como, por exemplo, Natal, Dia das Crianças e muito mais.

Outra dica para saber o que desenvolver primeiro é fazer uma pesquisa detalhada com base em palavras-chave que vão lhe ajudar a desenvolver os assuntos e artigos.

Por exemplo, tente usar o Planejador de palavras-chave do Google para verificar palavras-chave que tenham menos concorrência e/ou gerem muitas pesquisas.

Crie vídeos de conteúdo

Crie vídeos de produtos como “Como usar um artigo” ou apenas um vídeo bem-humorado e criativo que possa causar impacto em diferentes áreas do seu negócio.

Um bom vídeo também pode ajudar a aumentar as vendas, principalmente quando está colocado em uma landing page.

Isso tende a aumentar a confiança do seu consumidor, fornecendo outra maneira de visualizar os itens antes de comprar. De acordo com o SEMRush, 91% dos usuários de internet consomem marketing de vídeo.

Se você administra uma loja de cosméticos, faça um vídeo simples explicando sobre como usar cada produto de maquiagem. Além disso, oferece dicas e Cursos Online Grátis sobre como cuidar melhor da pele.

Tenha um blog para entregar seu conteúdo

Ter um blog é uma das formas mais divertidas de fazer marketing de conteúdo para o seu e-commerce, alinhado diretamente com seu público.

Pense sempre como criar os seus conteúdos de qualidade com uma determinada frequência, você terá o seu blog sempre muito bem posicionado nos mecanismos de busca.

Cada negócio e objetivo requer uma frequência de postagem diferente, por isso pode ser difícil definir um determinado número exato de postagens para todos os blogs. O melhor a fazer é seguir uma lógica: se você quer alcançar muitos cliques mais rápido, você poderá começar com duas ou três postagens por semana.

Uma excelente dica é postar uma ou duas vezes por semana e lembre-se sempre de seguir as avaliações dos usuários.

Crie postagens envolventes e criativas

Quanto ao que é criado, caminhos interessantes nem sempre passam direto pelo óbvio, mas pelo ousado e desafiador. O primeiro passo para criar posts atraentes e interessantes é ser autêntico.