Financiamento é para você? O que é e como é realizado um financiamento imobiliário

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de setembro de 2022.

Veja como o financiamento imobiliário funciona e realize o sonho da casa própria!

Está pensando em contratar um financiamento de imóvel? Essa decisão é muito importante, tendo em vista que estamos falando de um grande investimento que, em alguns casos, é a realização de um sonho para muitas pessoas.

Ter seu próprio imóvel lhe dá a liberdade para realizar reformas e investir na melhoria do seu lar, a fim de proporcionar a você e sua família uma melhor qualidade de vida.

No entanto, para ajudar você nessa decisão, decidimos explicar como funciona o financiamento imobiliário. Confira!

O que é financiamento imobiliário?

O financiamento imobiliário nada mais é que um tipo de empréstimo destinado a pessoas que querem comprar um imóvel, seja um apartamento, seja uma casa (nova ou usada). Além disso, ele também é usado para financiar reformas e construção de imóveis residenciais, comerciais, galpões e salas, por exemplo.

Como conseguir um financiamento de imóvel?

Normalmente, o financiamento imobiliário cobre até 90% do valor do bem. Por exemplo, se você deseja comprar um apartamento no valor de R$ 200 mil, o valor do financiamento será de no máximo R$ 180 mil. Logo, será necessário dar uma entrada no valor de R$ 20 mil.

Os documentos que precisam ser entregues ao banco são:

CPF;

RG;

carteira de trabalho;

comprovantes de renda;

certidão de casamento, se casado for;

comprovante de residência;

declaração do imposto de renda.

Quais são as taxas desse tipo de financiamento?

As taxas de financiamento imobiliário variam de acordo com a situação econômica do Brasil e, claro, a Selic, nossa taxa básica de juros da economia. No entanto, vale destacar que se você tem um longo prazo de relacionamento com o seu banco, esse fator também pode influenciar na taxa.

Por essa razão, é de suma importância que você faça uma simulação em pelo menos duas instituições financeiras diferentes para, então, analisar qual delas oferece as melhores condições de acordo com o seu orçamento.

Quais são os processos envolvidos para a liberação do crédito?

A liberação do financiamento imobiliário não acontece “do dia para noite”. Há um processo que precisa ser respeitado, a fim de que a instituição financeira analise se a negociação será segura para ela. Algumas etapas são:

análise de crédito: além de avaliar sua renda, o banco analisa seu perfil de consumidor, a fim de entender se há restrições no seu nome e se você é um bom pagador;

inspeção do imóvel: um engenheiro credenciado do banco realizará uma vistoria no imóvel para checar se ele está dentro das exigências para a liberação do financiamento;

questões jurídicas: a instituição fará uma análise minuciosa de toda a documentação do imóvel, inclusive as informações do vendedor — é possível que, nessa fase, novos documentos sejam solicitados.

O que acontece se as parcelas do financiamento não são pagas?

Podem acontecer duas situações: hipoteca ou alienação judiciária. Na hipoteca, o banco entra com uma execução judicial para cobrar a dívida, uma vez que o imóvel já é do comprador.

Já na alienação fiduciária — que é o processo mais comum —, o bem ainda não é do comprador, ou seja, ele fica alienado ao banco até que todas as parcelas do financiamento sejam pagas. Caso isso não aconteça, o banco pode levar o bem a leilão.

Está mais seguro para fazer um financiamento imobiliário? Então procure uma instituição financeira que o ajude nessa missão e, claro, ofereça boas condições de pagamento, como maior parcelamento e boas taxas de juros. O mais importante é que o financiamento não ultrapasse 30% da sua renda.

Nesse sentido, é indispensável ter um bom planejamento financeiro, pois é bem provável que você tenha que dar uma entrada grande para conseguir financiar o restante do valor do imóvel.