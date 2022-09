Como é morar na Zona Leste de São Paulo? Conheça Tatuapé

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de setembro de 2022.

Tatuapé é um dos bairros com melhor infraestrutura de São Paulo

Se você está pensando em encontrar uma casa à venda em Tatuapé, vamos te apresentar um pouco mais sobre esse bairro da Zona Leste de São Paulo – SP.

O bairro fica na região extremo norte do distrito de mesmo nome, é administrado pela Subprefeitura da Mooca e faz divisa com os bairros Parque São Jorge, Chácara Maranhão e Vila Moreira.

De tradição industrial, antigamente Tatuapé abrigava as sedes de algumas das maiores indústrias brasileiras e foi ocupado principalmente pelas famílias de operários que trabalhavam nelas.

Posteriormente, os galpões foram dando espaço a condomínios de alto padrão e hoje o bairro abriga alguns dos maiores edifícios de São Paulo, como o Platina 220, maior residencial da capital paulista, com 172 metros de altura.

O bairro, que possui cerca de 91 mil habitantes, é um dos locais mais desejados pelos moradores da capital, por sua infraestrutura moderna e capacidade de atender às necessidades do dia a dia dos moradores.

Considerado o bairro que mais cresce em São Paulo, Tatuapé abriga comércio e serviços de alto nível, além de contar com muitas opções para quem gosta de aproveitar a vida noturna.

Em relação à educação e saúde, também conta com escolas, universidades, hospitais e clínicas, ou seja, tudo o que as famílias precisam para a rotina, sem precisar se locomover.

E falando em locomoção, o transporte facilitado é outro destaque do bairro, que conta com duas estações da Linha Vermelha do metrô e duas linhas de trem da CPTM, além de ser atendido por diversas linhas de ônibus.

Ou seja, os moradores conseguem ter mobilidade para outros bairros da capital e agilidade com o transporte público

Cultura e lazer são destaques em Tatuapé

Um bairro onde a qualidade de vida é destaque, Tatuapé, São Paulo-SP, tem diversos locais voltados para a cultura e o lazer, além da prática de esportes. Conheça alguns desses lugares a seguir:

Casa do Tatuapé: Museu que fica em uma casa construída no período dos bandeirantes, em taipa de pilão. Seu acervo é formado por objetos históricos da cidade e a construção é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico.

Parque do Piqueri: O parque com quase 100 mil metros quadrados foi inaugurado em 1978, ocupando uma parte da antiga Chácara do Piqueri. No local, há grande variedade de espécies da fauna e da flora em uma grande área verde.

Os visitantes podem aproveitar a estrutura para diversos fins, pois é composto por pista de terra para caminhada, campo de futebol de areia, quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica e musculação, campo de bocha e ponto de leitura.

Praça Silvio Romero: Local perfeito para quem gosta de comida de rua, a praça costuma reunir inúmeros food trucks com diversas opções de lanches, alguns considerados os melhores da cidade.

Também recebe feirinhas de artesanato em alguns finais de semana, onde é possível conhecer as produções dos artesãos locais.

Ceret: O Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET) é um espaço de quase 300 mil metros quadrados, especialmente dedicado ao lazer da população local.

Com ginásio, quadras esportivas para diversos esportes, como tênis, futebol, vôlei, rugby, espaço verde, pista de caminhada, salas de ginástica e boxe, academias ao ar livre e três piscinas, é um verdadeiro paraíso de atividades gratuitas.

Rua Itapura: Para quem gosta de curtir a vida noturna, a Rua Itapura reúne inúmeras opções de bares e restaurantes, com variadas opções de alimentação e muitos bares. É uma das ruas mais famosas da Zona Leste paulistana.

Acadêmicos do Tatuapé: No bairro, fica a quadra da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé. Acompanhando a programação, é possível assistir a ensaios ou participar de outros eventos realizados no local.

Teatro Fernando Torres: Com quase 700 lugares, conta com programação variada, com apresentações de teatro e stand up, além de shows diversos.

Parque São Jorge: Sede social do Corinthians, também conta com um clube enorme, com conjunto aquático, quadras de esportes, ginásio, opções para alimentação e o Memorial do Corinthians.

Conheça as características das casas à venda em Tatuapé

Agora que você já conhece um pouco mais das facilidades e das atrações que o bairro oferece, vamos apresentar algumas características de casas à venda em Tatuapé.

São mais de 300 casas disponíveis para venda no bairro, e os valores vão desde uma média de 350.000,00 até mais de R$ 8 milhões, com configurações variadas, ideais para diversas famílias.

Entre as casas mais baratas, é possível encontrar imóvel com 75 m², em terreno de 108 metros quadrados, com 2 dormitórios, banheiro social, sala, cozinha e 2 vagas de garagem, localizado entre a Marginal do Tietê e a Av. Celso Garcia.

Já por um valor um pouco maior, encontra-se casa de 135 m², por R$ 505 mil, em terreno com 4 X 35 metros.

A casa conta com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala para 2 ambientes, cozinha planejada, banheiro social, lavanderia, quintal e 1 vaga de garagem coberta.

Nessa faixa de valor, também é possível comprar um excelente sobrado com 3 dormitórios, em um terreno de 158 metros quadrados, com 116m² de área construída.

O sobrado tem 2 dormitórios, 2 banheiros, sala ampla, cozinha com armários embutidos, área de serviço, vaga de garagem, dependência e jardim.

Entre os imóveis mais caros, está um sobrado comercial que também pode ser utilizado como residência, de alto padrão e com muitas vantagens para os compradores.

Com excelente localização, próximo à Praça Silvio Romero, e terreno com 500 metros quadrados, conta com área de lazer com piscina, jardim e churrasqueira.

O espaço interno é incrível, contando com 4 quartos, sendo 2 suítes, 7 banheiros, cozinha com móveis planejados, sala com lareira e bar e 3 vagas de garagem.

As vantagens de morar na capital paulista

Morar na capital paulista é estar próximo de oportunidades únicas. Maior centro econômico do país e o principal centro econômico da América Latina, é também um grande centro cultural e capital financeira do Brasil.

Com tudo isso, não faltam oportunidades para todas as carreiras, além de ótimas oportunidades de investimentos no setor imobiliário e uma vida cultural agitada.

A cidade mais populosa do país tem 12396.372 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE em 2021 e um dos maiores Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, chegando a R$ 714.683.362,46.

Este representa 11% de todo o PIB brasileiro e 34% do PIB do estado. Já o PIB per capita é de R$ 58.691,90, considerado o maior do país.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é considerado muito alto: 0,805.

A maior metrópole do país recebe grandes eventos e é sede de grandes empresas, o que também atrai investimentos na infraestrutura da cidade.

Para quem pensa em morar ou investir na cidade, uma ótima notícia é que o mercado imobiliário está aquecido e é um ótimo momento para investir em imóveis na cidade.

Turismo e cultura

Outro grande atrativo é a diversidade de opções de lazer, cultura e gastronomia. Se você gosta de curtir shows, apresentações culturais e conhecer a gastronomia de diversos países, a cidade concentra múltiplas oportunidades.

Com tanta diversidade e oportunidades, São Paulo é uma cidade para todos! E são muitas as atrações culturais e turísticas para serem visitadas. Vamos conhecer algumas das mais importantes? Acompanhe!

Beco do Batman: Local que reúne verdadeiras obras de arte a céu aberto, com grande concentração de grafites pelos muros, feitos por diversos artistas.

Avenida Paulista: Um passeio pela Avenida mais famosa da cidade garante aos visitantes ou moradores a oportunidade de conhecer muitas coisas. Sempre muito movimentada e cheia de atrações, como apresentações culturais em plena calçada.

MASP: O Museu de Arte de São Paulo tem um dos maiores acervos de arte do país. Tem entrada gratuita todas as terças-feiras e ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) nos outros dias.

Mercado Municipal: Sempre uma ótima opção para conhecer a gastronomia de um lugar, o Mercado Municipal de São Paulo reúne inúmeras opções de boxes com venda de frutas, verduras, legumes e iguarias da culinária em um prédio histórico.

A praça de alimentação é diversa e os boxes costumam ter degustações diversas.

Pinacoteca: Um dos espaços mais bonitos dedicados à arte em SP, reúne exposições diversas e um acervo com obras importantes, de artistas como Portinari e Anita Malfatti.

E aí, gostou das vantagens de morar em Tatuapé e ter acesso a todas as oportunidades da capital paulista? Então encontre o imóvel perfeito entre as nossas opções: https://www.dreamcasa.com.br/casas-a-venda-em-tatuape-sao-paulo.