Cashback e desconto: entenda a diferença entre as duas modalidades

* Por: da redação - 28 de setembro de 2022.

Cada vez mais, os gigantes do comércio eletrônico oferecem ofertas exclusivas para atrair clientes novos e fidelizar os já existentes. Nesse sentido, os sites de cupom de desconto e reembolsos surgiram para ajudar e divulgar ainda mais as ofertas, vouchers e outras possibilidades que permitem que os clientes economizem em suas compras.

Porém, na busca por garantir os preços mais baixos, os consumidores podem se deparar com práticas distintas no mercado: os cupons de desconto e o cashback, ou dinheiro de volta, em tradução livre.

Visando presentear seus clientes com promoções, as lojas estão oferecendo não só porcentagens abatidas no preço final, como também valores que podem ser acumulados e até trocados por dinheiro ou novos descontos.

Mas você sabe a diferença entre o desconto e o cashback?

Já tradicional no e-commerce, o cupom de desconto é um voucher que é dado ao cliente durante as compras online, que oferece benefícios nas compras, com valores promocionais em sua experiência de compra.

Ao mesmo tempo, o cashback é um retorno instantâneo de dinheiro que uma loja online permite que você retire de sua conta bancária quando você paga por compras online por meio de cartão de débito/crédito. Essa opção também pode surgir como créditos que rendem descontos em compras futuras.

Para quem opta por fazer uma compra com o sistema de reembolso tem como principal benefício a devolução de parte do dinheiro investido na compra do produto.

Hoje, é possível encontrar programas de cashback que estão integrados não só a lojas online, como também atividades de lazer e entretenimento, como cinema, teatro e até viagens. Ou seja, dá para acumular descontos de diversas formas!

Ainda assim, vale lembrar que esse crédito pode ter prazo de validade, devendo ser utilizado em um período determinado de tempo, de acordo com as informações do programa de cashback da loja escolhida.

Imagem de originalmockup via Freepik