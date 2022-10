Quais são os pré-requisitos para tirar a carteira de motorista?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2022.

Tirar a tão sonhada habilitação, provavelmente, é sonho de qualquer jovem quando completa a idade para isso ou, até mesmo, daquelas pessoas mais experientes que decidiram tirar, neste momento, a sua CNH.

Diante deste momento único, podem surgir inúmeras dúvidas, como idades, escolaridade, valores, categorias, entre tantas outras.

Para sanar todas as suas dúvidas, nada melhor do que ir em um lugar especializado no assunto, como os despachantes e, aqui, destacamos o despachante em Jacarepaguá RJ.

Por isso, recomendamos que sempre que precisar de uma ajuda especializada, procure despachantes conceituados e de boa índole.

Entretanto, aqui, para facilitar e, também, ajudar a tirar todas as suas dúvidas, separamos um artigo com muitas informações importantes. Fique atento a cada uma delas.

Quais são os requisitos para tirar a CNH?

Antes de tudo, devemos ter em mente alguns requisitos principais. São eles:

No Brasil, é necessário ter 18 anos completos, ou seja, ser plenamente imputável.

Não é necessário um grau de escolaridade específico, mas é preciso saber ler e escrever.

Devemos possuir o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, além de um documento de identidade (RG, Passaporte, Carteira de Trabalho ou equivalente) e, também, um comprovante de residência.

Etapas do processo para tirar uma CNH

Você deverá cumprir algumas etapas para tirar a sua CNH. Primeiro, você deverá fazer um exame médico e, também, um exame psicotécnico, comprovando que está fisicamente e psicologicamente bem para tal ato.

Depois, será necessário participar de um curso teórico e, no final dele, realizar uma prova teórica para avaliar os seus conhecimentos adquiridos no decorrer do curso.

Este curso é uma prova, que não é tão fácil como muitos comentam por aí, feita pelo DETRAN.

Nela, terá que cumprir e mostrar alguns conhecimentos básicos em legislação de trânsito, direção defensiva, mecânica básica, primeiros socorros, cidadania e meio ambiente, infrações, penalidades, conduta, circulação, entre outros.

Para realizar esse curso, deverá ir ao Centro de Formação de Condutores e comprovar a sua presença por meio da identificação biométrica.

Por fim, terá o curso prático de direção e, para poder ter a sua CNH em mãos, ao finalizar todas as “aulas de rua”, deverá realizar o exame prática de direção.

O instrutor irá te ajudar em diversos itens, como manusear o carro em subidas e descidas, como fazer baliza, estacionar, como ter o controle do carro no trânsito, bem como o controle emocional.

Além disso, também ensinará a fazer conversões e a ter conhecimento das regras de circulação.

Prazo para tirar a CNH

Como qualquer outro processo, também temos um tempo máximo para realizar todas as etapas para tirar a CNH.

Esse tempo conta com 12 meses, ou seja, caso não conclua todo o processo durante esses 12 meses, ao final deles, terá que reiniciá-lo do zero.

Saiba que tudo isso dependerá, exclusivamente, de você, isto é, da sua disponibilidade e do seu tempo em realizar todas as etapas, podendo terminar, até mesmo, bem antes dos 12 meses.

Categorias da CNH

Categoria A: serve exclusivamente para veículos de duas ou três rodas, por exemplo, as motocicletas.

Categoria B: serve exclusivamente para dirigir qualquer veículo com quatro rodas, os quais pesam até 3,5 toneladas, por exemplo, os carros.

As categorias A e B podem ser tiradas juntas.

Categoria C: ela é utilizada para pessoas que desejam dirigir veículos de carga, ou seja, mais pesados do que 3,5 toneladas. Aqui, destacamos os tratores e veículos de agricultura.

Categoria D: é destinada para motoristas que levam mais do que 8 passageiros, como ônibus, vans ou veículos semelhantes.

Categoria E: é utilizada por aqueles motoristas que pilotam caminhões e carretas. Essa categoria já traz junto consigo as categorias B, C e D.

É importante ressaltar que para tirar CNH que engloba as categorias D e E, você terá que ter 21 anos completos e, pelo menos, 1 ano de experiência nos outros tipos de categorias da CNH.

Para saber sobre os valores que você gastará para tirar a sua primeira habilitação, para renovar a sua carta que já está vencida, recomendamos que procure um despachante de confiança.

Afinal, os preços sofrem reajustes todos os anos e, consequentemente, podem estar mais caros ou mais baratos dependendo do Estado.

Por exemplo, você pagará as taxas dos exames médicos e psicotécnico, as taxas do DETRAN, os valores das aulas, os valores do serviço prestado pela AutoEscola ou pelo Centro de Formação de Condutores.

Tudo irá variar, por isso, informe-se bem antes de iniciar qualquer processo.

Renovação de CNH

Para renovar a sua CNH vencida, agora, existe a possibilidade de realizá-la por meio do site do DETRAN.

Lá você conseguirá realizar de forma simples e rápida, todo o processo de renovação da sua CNH.

Você irá confirmar os seus dados, fará o agendamento da sua consulta médica e, se for necessário, do seu exame toxicológico e da avaliação psicológica.

Você terá informações sobre as formas de pagamento, poderá acompanhar o andamento do processo, verá a sua CNH digital e a receberá em casa.