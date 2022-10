Descubra se o cigarro eletrônico interfere no teste de Bafômetro

Compartilhe Facebook

10 de outubro de 2022.

Muitos usuários de vapes (cigarros eletrônicos) fazem uso do dispositivo em qualquer lugar e alguns vapers já fazem questão de ter um dispositivo no carro. Mas será que o uso de vapes interfere no teste de bafômetro?

Se você também tem essa dúvida e quer saber mais sobre o assunto, continue acompanhando esse post para saber a relação do uso de vape com o teste de bafômetro.

O que é vape eletrônico

O vape eletrônico é um cigarro eletrônico utilizado por pessoas que buscam uma forma menos prejudicial para fumar.

Existem vários tipos de vape eletrônico, os Mods que são sistemas de troca de coils para usuários avançados, os pod System que são compactos, com sistema de cápsulas e os pods descartáveis que são iguais aos pods de cápsulas porém sem a opção de recarregar a bateria e o juice.

Juice para quem não sabe, é a forma como também são chamadas as essências para vape, que é a substância líquida utilizada pelos vapers na hora de usar o dispositivo.

Tipos de essência

Existem dois tipos de essência para vapes eletrônicos, cada uma com suas características e indicações de público e objetivos ideais e saber escolher faz toda a diferença na hora de usar o vape com consciência.

Essência free base

As essências do tipo freebase são feitas com a mistura de nicotina e aromatizantes com um solvente, que geralmente é o propilenoglicol (PG), a glicerina vegetal (VG) ou uma mistura dos dois.

As essências free base são feitas com nicotina produzida através da planta do tabaco (nicotiana tabacum) e por essa razão, a concentração de nicotina dos juices freebase é menor, além de ser possível encontrar opções sem a substância.

Esse tipo de essência também produz um vapor mais denso, é o tipo de essência favorita para quem gosta de usar o vape de forma recreativa e para criar formas com a fumaça.

Essência nic salt

Por outro lado, as essências nic salt são produzidas com a mesma base de PG e VG, aromatizantes e nicotina.

Porém nesse caso, a nicotina presente nas essências é produzida através de sais de nicotina, feitos em laboratório de forma química, sem usar talos e folhas da planta. Isso permite uma combustão mais limpa e por isso as nic salt tem uma quantidade mais concentrada de nicotina.

Essas essências não produzem tanta fumaça e são indicadas para quem é fumante e deseja trocar o cigarro por uma alternativa menos prejudicial para a saúde.

A essência do vape contém álcool?

Essa é uma dúvida comum que corrobora para a dúvida principal deste post, será que a essência do vape é alcoólica e pode interferir no teste de bafômetro?

Embora a essência conte com solventes para garantir a combustão e o propilenoglicol seja um solvente derivado do álcool diol, as essências para vape não apresentam graduação alcoólica e não interferem na capacidade cognitiva do usuário.

O teste de bafômetro pega vape?

O teste de bafômetro é um meio da polícia atestar se o motorista está dirigindo embriagado, ação que é proibida por lei e configura crime de trânsito, com sanções que podem ser administrativas ou penais.

De acordo com a Lei 11.705 de 2008, mais conhecida como Lei Seca, o nível máximo permitido de álcool no sangue para dirigir é de 0,05 mg/l.

Esse valor é baixo e com apenas um copo de cerveja, o motorista já extrapola a permissão máxima de álcool no sangue para dirigir. Diante desse fato, muitas pessoas se questionam se outras substâncias que não sejam bebidas alcoólicas podem afetar o teste de bafômetro.

Como você viu anteriormente, as essências para vape são feitas com base em um aditivo solvente que é produzido a partir do álcool diol, porém os juices não apresentam graduação alcoólica.

Por esse motivo, o uso de vapes eletrônicos não pode ser detectado pelo teste de bafômetro e não interfere no resultado final.

Da mesma forma, outras substâncias que contenham álcool na composição, como alimentos, medicamentos e enxaguante bucal, também não têm a graduação alcoólica para interferir na quantidade de álcool no sangue.

Assim, o uso de vape eletrônico não é detectável pelo teste e qualquer usuário de cigarro eletrônico pode dirigir após a sessão, sem oferecer risco à segurança dos demais passageiros.