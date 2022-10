Branding: ferramenta ajuda a conquistar sucesso na transição da carreira

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de outubro de 2022.

Preocupação com o desenvolvimento profissional, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e busca por maiores salários são alguns dos motivos para a mudança.

Diante de um forte movimento de mudança nas relações de trabalho, os profissionais estão repensando a carreira e o futuro no mercado, seja por vontade própria ou por consequências externas. Nesse sentido, buscar uma agência de branding, por exemplo, e recorrer ao rebranding e ao reposicionamento pode ser uma atitude necessária.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) destaca que, para além de uma tendência, o branding é um conceito-chave do marketing. Ele reúne um conjunto de estratégias capazes de promover o reconhecimento da marca ou do profissional e melhorar seu relacionamento no mercado.

Esse conceito pode ser compreendido, portanto, como gestão de marca, com ações que permitem ao consumidor identificar um profissional ou empresa e conseguir distingui-los das demais e da concorrência.

A ferramenta ajuda, ainda, a conquistar sucesso na transição de carreira. Entre as possibilidades, existe o processo de rebranding, uma maneira de reformular a própria marca pessoal para se colocar em um caminho mais voltado para o que o profissional busca de fato. O objetivo pode ser reformular sua marca porque ela não reflete seus valores, não é mais relevante ou enfrenta desafios.

Mudança profissional é cada vez mais frequente

No Brasil e no mundo, profissionais estão repensando suas carreiras. De acordo com um estudo feito pelo grupo britânico Pearson, 76% dos brasileiros reconsideraram suas carreiras devido à pandemia. Dentre os diversos fatores para essa mudança, estão a preocupação com o desenvolvimento profissional, a descoberta de novas habilidades e a procura por um novo sentido na atuação.

Outra pesquisa, essa da empresa Kaspersky, mostra que as principais razões para esse novo reposicionamento incluem a manutenção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional – indicada por 50% dos entrevistados – e a busca por maiores salários, motivo para 49% dos participantes.

Em meio a esse contexto de transformações, o rebranding e o reposicionamento são estratégias recorrentes. O primeiro faz referência a uma mudança de identidade de marca, e o segundo é uma promessa de mudança da marca em geral. Assim, o rebranding lida com aspectos internos da marca, enquanto o reposicionamento aborda fatores externos.

Colocando o branding em prática

Trabalhar uma marca pessoal exige pesquisa, estudo e planejamento. É importante ressaltar que, por mais que a ideia seja construir um novo ciclo profissional, experiências e realizações alcançadas até então são ativos primordiais para o processo.

Para colocar o branding em prática, com o objetivo de trocar de carreira, é preciso identificar dissonâncias, aprimorar conteúdos e conhecimentos da área na qual se deseja ingressar, ajustar comportamentos e se qualificar. Assim, é possível constituir uma marca pessoal sólida.

Portais especializados no assunto indicam estratégias de branding para que profissionais consigam se destacar e atrair novas oportunidades no mercado de trabalho.

Definir uma identidade para si é um dos primeiros passos. É preciso refletir sobre quais são os propósitos envolvidos e o que se procura na nova área de atuação. A partir daí, recomenda-se definir valores, pensar em como se posicionar diante do mercado e quais causas abraçar.

É crucial, portanto, que o profissional estabeleça uma marca clara, transparente e conectada com a sua essência, para que possa expressar sua verdade e atrair oportunidades coerentes com o desejado. Perguntas sobre como o profissional espera ser reconhecido no mercado e qual diferencial ele traz para o setor são essenciais para obter mais clareza no direcionamento da nova carreira.

Além disso, é fundamental estudar sobre o novo campo de atuação, manter-se atualizado e adquirir conhecimentos por meio de cursos, especializações, eventos e trocas de experiências com colegas de profissão, por exemplo.

Vale ressaltar que o trabalho de branding não determina o que deve ser feito, mas sim provoca reflexões. Além da complexidade das questões envolvidas, é preciso que o profissional respeite o seu próprio tempo, pois ter consciência dos ajustes necessários é um passo valioso.