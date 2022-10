Como prevenir cupins em móveis de madeira?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de outubro de 2022.

Conviver com esses insetos, a médio e longo prazos, pode resultar em problemas muito sérios. Veja como se livrar deles!

O cupim é um inseto indesejado por muita gente. O motivo? Ele age silenciosamente, comendo toda a madeira que existe em casa (quando não da própria residência), até que não sobre mais nada do móvel ou da estrutura.

É assim, por exemplo, que muita gente perde aquele guarda roupa que gosta tanto, ou aquele móvel de sala que sempre quis ter e que às vezes é de família! Estantes, mesas de cozinha, armários, tudo que se possa imaginar é destruído em semanas!

Imagine a raiva que dá perceber que a casa está com alguma colônia de cupins e que estes estão devorando seu lar e sua mobília aos poucos!

Saiba agora, como prevenir e acabar com eles de uma vez por todas!

Primeiro, encontre a colônia!

Para encontrar a colônia destes insetos é preciso seguir a “poeira” que eles deixam ao longo dos caminhos. Sabe o que é aquela poeira? Aquilo é o cocô do cupim.

Aquela poeirinha acusa a localização de uma parte ou de toda uma colônia de cupins. Isso porque eles vivem somente em “galerias” por dentro da madeira, se alimentando da mesma.

Depois que a colônia for descoberta, é só partir para o ataque.

Ataque aos cupins: solução de vinagre

Misture um copo de água e um copo de vinagre em uma vasilha. Com um borrifador pulverize sobre a madeira ou a região da casa onde os mesmos possam estar alojados.

Repita as aplicações, pois o vinagre além de matar os cupins existentes inviabiliza o uso daquela madeira para novos insetos que cheguem.

Ataque aos cupins: Óleo de Cravo

A cada 100 ml de água, adicione 10 gotas de óleo de cravo. Umedeça um pano e passe por toda área infestada. O óleo de cravo é facilmente encontrado em farmácias de manipulação, lojas de bricolagem, casas de perfumes e outros.

O óleo de cravo tem odor muito forte e impede que os cupins permaneçam muito tempo no local. É recomendado sempre que as primeiras poeirinhas surgem.

Ataque aos cupins: Óleo de Laranja

Basta o contato com este óleo e o cupim morre imediatamente. Não é tóxico para humanos e nem para os pets. Não agride o meio ambiente e é biodegradável.

Se a colônia ainda for relativamente pequena, basta algumas borrifadas diariamente e adeus cupins!

O óleo de laranja é encontrado em casas especializadas em produtos de limpezas, farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais.

Ataque aos cupins: Querosene ou HD40

O querosene é uma ótima arma contra os cupins, mas por ser um produto tóxico deve ser usado com cuidado e proteção. Não é preciso muito para acabar com as pragas, basta encharcar um pano e passar o mesmo na área infestada.

Pronto, dificilmente o inseto resiste. Outro produto imbatível é o HD40, um lubrificante bastante conhecido no mercado e utilizado para várias funções como desenferrujar, desenroscar, lubrificar fechos, maçanetas, dobradiças, dentre outras utilidades.

Vale a pena tomar sempre muito cuidado com crianças e bichos, tendo em vista que alguns destes produtos são nocivos à saúde.

Ataque aos cupins: Envernizar sempre!

Quando um móvel é envernizado, ao mesmo tempo em que ganha uma aparência mais bonita, ganha uma camada extra de proteção contra cupins e qualquer deterioração provocada pelo tempo.

O verniz protege a madeira e garante a beleza do móvel por muito mais tempo. Por isso, quem ainda não recebeu a visita indesejada dos cupins naquele móvel preferido, deve aproveitar e o envernizar rapidinho.

Assim, os cupins passarão bem longe!