5 Temas que são bem importantes para a educação no Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de outubro de 2022.

Falar da educação no Brasil não é realmente uma tarefa fácil. Embora seja bem simples levantar pontos sobre a prática da pedagogia em si, é um pouco mais complicado ter que trabalhar os diferentes tipos de desafios que temos em um âmbito regional.

Mesmo com a chegada de cursos online disponíveis para todos online, ainda temos uma grande dificuldade de chegar a bons resultados caso estejamos realmente preocupados em andar na direção correta.

Principalmente pelo fato de que grande parte das pessoas ainda se encontra em uma situação financeira precária e não podem contornar as grandes dificuldades presentes na atualidade.

Sendo assim, gostaríamos de tocar aqui em 5 temas principais sobre a educação no Brasil.

Vamos conferir?

Antes de começar só gostaríamos de lembrar que estes não são os únicos pontos que podemos trabalhar. Até porque podemos encontrar problemas de todos os tipos no mundo todo.

Focamos em 5 dos mais agravantes que podemos encontrar no Brasil. Mas se você achar que existem alguns outros que deveriam ser mencionados, basta entrar em contato nos comentários.

1 – Distribuição desproporcional de recursos

Algo que é muito comum e que devemos levar em conta é a precária distribuição de recursos dentro das classes de instituições de educação. Hoje no Brasil temos um gasto já bastante elevado em educação, mas ele normalmente não vai para os locais corretos.

Por exemplo, as faculdades federais, de uma maneira geral, são as maiores captadoras de recursos públicos da educação. Sendo normalmente um local onde somente os mais abastados conseguem em si ter recursos para estudar.

Já o ensino básico muitas vezes está em situações precárias. Tendo as escolhas superlotadas, mobiliário e equipamentos sucateados e uma série de outras situações complicadas.

Isto, de fato, se mostra uma verdadeira complicação para se manter um grupo de alunos em uma faixa de atuação que já é inegavelmente um poço de abstenções. Em alguns casos o número de alunos desistentes chega até a metade.

Melhorar as condições das escolas, até mesmo da merenda escolar, pode ser crucial para se garantir bons resultados.

2 – Ensino híbrido

O ensino híbrido é algo que surgiu no meio da pandemia, e que já se mostrava um futuro próximo mesmo antes dela. Grande parte disso vem da falta de necessidade de estar no mesmo local para aprender um determinado assunto.

Até porque hoje temos tecnologia de sobra para fazer aulas gravadas e também com transmissão ao vivo. Em tese, a aula pode ocorrer do mesmo jeito sem ter a necessidade de todos estarem simultaneamente no mesmo ambiente.

E de fato, este tipo de situação trás ainda muitas dúvidas. Principalmente pelo fato de que nós temos uma série de situações que podem ser consideradas desvantajosas para quem está aprendendo, como por exemplo um acesso a uma internet de qualidade.

Também temos a situação em que os alunos não terão tantos momentos de confraternização e socialização. O que pode ser prejudicial em um longo prazo.

O ensino híbrido bem para preencher uma lacuna importante neste aspecto.

3 – Novo ensino médio

O projeto do novo ensino médio é também uma questão que está envolvendo muita polêmica em diversos campos. Principalmente pelo fato de que o projeto prevê aumentar de maneira substancial a carga horária total dos alunos.

Assim, as aulas passam quase a tomar um tamanho integral da agenda da pessoa. E claro, isto é feito de uma maneira para integrar conteúdos que foquem em um aprendizado mais profissional.

Claro que existem muitas questões ainda complicadas quanto à necessidade de estruturação de um currículo assim como capacitação escolar. Entretanto, é possível notar que a tendência tem se estendido a todo o ensino médio e começa a ter efeito em 2022.

Os testes piloto trouxeram bons resultados, agora veremos como será vista a mesma questão em uma escala nacional.

4 – Homeschooling

O tema do homeschooling também tem sido reacendido após uma série de discussões e teorias polêmicas sobre doutrinação política nas escolas. Para alguns pais, ensinar seus filhos em casa é uma das melhores maneiras de se garantir um bom aprendizado.

Além disso, é importante pensar que este tipo de ensino pode ser problemático caso não tenha uma estrutura curricular base. Onde as crianças podem estar constantemente atrasadas em relação ao que deveria ser o correto.

Mas também é uma oportunidade que abre porta para aqueles que possuem uma maior facilidade de aprendizado não se prender ao ritmo de uma turma inteira.

5 – Tecnologia e ensino

Outro ponto inegável é que a tecnologia deu saltos exponenciais nos últimos anos. E isto de fato se mostra algo sensível quando o assunto é educação.

Primeiramente pelo fato de que as pessoas agora possuem uma maneira muito diferente de interagir com o conhecimento. O padrão antigo, principalmente em relação à didática de quadro negro e discurso, não é mais um meio tão aclamado e eficiente.

E hoje já podemos colher diversos tipos de ferramentas e meios de aprendizado utilizando tecnologias. Então, é normal que os educadores busquem sim entender melhores formas de aprender um novo tema.

Mas novamente nos esbarramos com os limites do orçamento para a educação e sua distribuição inadequada.

Considerações finais

Como você pode ver, são vários os pontos principais e desafios que podemos encontrar na educação no Brasil. Entretanto, eles também podem significar oportunidades para alcançarmos novos resultados se apostarmos na direção correta.

Muito disto também vai se tornar parte de uma diretriz para evitarmos erros no futuro. Garantindo assim que possamos crescer com os nossos erros.

Entretanto, a internet e a tecnologia também estão sendo uma ferramenta importante para a educação. Temos como exemplo os cursos para horas complementares que muitos fazem durante uma graduação.

E não raramente o conteúdo destes cursos se tornam quase que mais relevantes para a carreira prática do que o conteúdo teórico em si.

Então por hoje é isso, esperamos ter abordado um tema interessante de maneira relevante para você. Mas se ficou alguma dúvida, ou mesmo se gostaria de deixar algum adendo, você pode entrar em contato através dos comentários.

Até o nosso próximo tema.