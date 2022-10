Como funciona o armazenamento em nuvem?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2022.

A Internet mudou significativamente desde o seu início na década de 1960 até o presente. Com o desenvolvimento da tecnologia, novos conceitos foram integrados ao cotidiano das pessoas, como o armazenamento em nuvem.

Atualmente, existem vários serviços disponíveis para empresas e usuários, com diferentes capacidades de armazenamento. Olhando para o futuro, a tendência é que esse valor seja cada vez maior.

Você sabe o que é o armazenamento em nuvem?

O armazenamento em nuvem adentra profundamente na vida cotidiana das pessoas. É difícil encontrar pessoas que não usam o Google Drive, iCloud, One Drive ou muitos outros serviços disponíveis.

Basicamente, o armazenamento em nuvem é o ato de armazenar um ou mais arquivos no disco rígido externo de um computador pela internet. Um ponto estranho a considerar é que muitas vezes esses arquivos armazenados podem nem estar no mesmo país onde você mora.

Isso é possível porque o serviço em nuvem possui um servidor que comunica os dispositivos pessoais com o datacenter. Os data centers são locais físicos com alto nível de segurança digital e física, distribuídos em todo o mundo.

Quando os usuários acessam os serviços de armazenamento em nuvem por meio de seus dispositivos, eles estão acessando um servidor fornecido pela empresa. Com uma conta, você pode acessar, compartilhar, editar e até excluir arquivos armazenados na nuvem.

Os prós e contras do armazenamento em nuvem

Uma das principais vantagens é que o armazenamento em nuvem não exige que as pessoas comprem hardware para armazenar seus arquivos. Alguns serviços têm um espaço de armazenamento gratuito considerável.

Além disso, o uso da nuvem permite o acesso a arquivos sem reuniões presenciais, o que às vezes não é viável. Por exemplo, as equipes de desenvolvimento podem trabalhar remotamente e acessar arquivos salvos na nuvem.

No entanto, para acessar esses arquivos, você deve estar constantemente conectado à Internet. Isso pode ser um obstáculo, pois nem todas as áreas têm boa cobertura de Internet ou conexões estáveis, e os usuários podem ter problemas para acessar seus arquivos.

Vale lembrar que é sempre interessante você possuir uma rede de internet de qualidade, como a internet fibra ótica em Macaé para realizar os uploads para a nuvem.

E por que a palavra “nuvem”?

Embora a tecnologia tenha se tornado disponível ao público apenas recentemente, o termo “nuvem” tem sido usado na computação desde a década de 1970.

A palavra “nuvem” é usada como uma metáfora para a Internet e, antes disso, era usada para desenhos e diagramas de telefones.

O mapeamento em nuvem foi usado no passado para representar a internet na forma de fluxogramas e diagramas, sugerindo que não importa como, a informação seguirá até chegar ao seu destino.

Quais os serviços de armazenamento em nuvem mais famosos?

Existem vários serviços gratuitos de armazenamento em nuvem que podem ser estendidos para versões pagas. Os recursos incluem sincronização de fotos, compatibilidade entre dispositivos e opções de compartilhamento com outras pessoas.

MEGA

MEGA, anteriormente conhecido como Megaupload, é uma poderosa ferramenta de armazenamento em nuvem, backup e sincronização. Para as versões mobile e desktop, destaca-se por oferecer 25 GB de armazenamento gratuito, valor superior às outras opções do mercado.

O MEGA ainda traz diferentes recursos de segurança para a plataforma. Além da criptografia de arquivos de ponta a ponta, você pode habilitar a autenticação de dois fatores e criar links compartilháveis.

Google Drive

O serviço de nuvem do Google é uma opção muito popular e prática. Por ser o recurso nativo de backup nos celulares Android, o Drive é uma alternativa recorrente para armazenamentos. Além disso, possui versões para sincronização com PC e mac OS, recursos de segurança da sua conta Google e acesso ao Google Docs para produzir documentos.

O maior positivo é a integração com outros serviços do Google. O armazenamento gratuito da conta é de 15 GB, dividido entre Drive, Fotos e Gmail. Para adicionar espaço, você precisará assinar o serviço Google One, e os planos de armazenamento de 100 GB começam em R$6,99 por mês.

Dropbox

O Dropbox é uma ferramenta de armazenamento em nuvem muito popular. Além de disponibilizar um aplicativo com recursos para o seu celular sincronizar as fotos da sua galeria, ele também se destaca pela rápida integração no seu computador. A plataforma é amplamente utilizada em ambientes profissionais e oferece o Dropbox Paper para criação de documentos colaborativos.

No entanto, a versão gratuita do serviço tem um limite de espaço, com apenas 2 GB de armazenamento gratuito. Para expandir, esses serviços estão disponíveis em dólares americanos, com preços a partir de US$11,99 por mês para 2 TB de armazenamento.

iCloud

O iCloud é um velho conhecido dos usuários de produtos da Apple. Os serviços de armazenamento incluem fotos, documentos, vídeos e notas, além de fazer backup de computadores iPhone, iPad e macOS. Ele ainda tem uma versão web e app para Windows, embora não ofereça tantas possibilidades para usuários de outros sistemas operacionais.

O serviço oferece 5 GB de armazenamento gratuito e vários recursos de segurança associados ao seu ID Apple, como autenticação de dois fatores. O iCloud+ aumenta seu limite de espaço, com planos de 50 GB a partir de R$3,50 por mês.

Tendo conhecido um pouco mais sobre o que é o armazenamento em nuvem e ademais, conhecido alguns dos serviços mais famosos, você não pode deixar de usar este método de armazenagem de dados da atualidade.