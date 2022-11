Dicas exclusivas para encontrar uma franquia odontológica com um retorno rápido

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de novembro de 2022.

O retorno de lucro normal de um investimento em uma franquia odontológica varia de 24 a 36 meses, para que seja considerada franquia de retorno rápido, o período que levará para perceber os resultados será de 3 a 18 meses.

Para que consiga encontrar a franquia ideal pra você, preparamos algumas dicas exclusivas para não errar na tomada de decisão e escolher uma franquia odontológica que se adéque ao seu desejo de enxergar o lucro em um curto período de tempo.

Conhecer o valor que tem disponível e/ou possível para investimento

É hora de fazer as contas! Você sabe qual o capital que tem disponível para investir? Se não tiver o valor inicial em mãos… Qual o valor possível a ser investido?

Ou seja, há a possibilidade de realizar um empréstimo bancário ou com familiares para adesão daquela franquia? Qual franquia odontológica?

Aquela que tiver uma boa imagem no mercado, soubermos os serviços prestados, às formas de propagandas, como qualificam e apoiam os franqueados e o valor de investimento mínimo inicial.

Localização, ponto, arranjo e posição

O ponto onde será instalado é muito importante. É necessário verificar se a área escolhida é segura, como funciona o transporte público e se há local para estacionamento às proximidades.

O local escolhido precisa ter condições para que os arranjos internos forneçam segurança e conforto para seus clientes é preciso saber se a energia elétrica e rede hidráulica vão suprir a necessidade dos equipamentos, compressores, cadeiras odontológicas, aparelhos, ar-condicionado, dentre outros.

Propaganda – A alma do negócio!

Se você já sabe que dá pra investir, o local vai atender a demanda, precisa pensar em como os clientes irão ser atraídos para seu consultório odontológico.

Uma franquia de clínica odontológica que foca em aparelhos não vai atender o seu público-alvo regional que usa dentadura.

Então verifique qual é o tipo de campanha que aquela franquia odontológica faz, pois será a mesma em todas as redes de atendimento, se não escolher o adequado, o seu retorno será tirado e quem sabe levará a extração do seu negócio, sem anestesia.

Procure os melhores para ter os melhores resultados

Sim! Se quer um retorno rápido, então busque pelos “As” no negócio, eles sabem como fazer, peçam a eles todos os detalhes de sua franquia odontológica se eles cumprem as estratégias e procedimentos propostos, se dão suporte e orientações.

Vale a pena conhecer também seus franqueados, verificando se tudo aquilo que a franquia lhe informou é posto em prática e se eles têm facilidade, acompanhamento e metas propostas pelo franqueador, isso ajuda a ter ritmo de trabalho.

Ao infinito e além – Rumo a uma jornada de longa-metragem!

Veja se a franqueadora fornece apenas o básico ou se possui algo diferente que irá surpreender seu público, seus clientes.

Hoje em dia quem não inova perde para a concorrência. Saiba quais são os serviços oferecidos, o modelo de clínica, como é a formatação do consultório da franquia odontológica, veja se há diferentes tipos e escolha o que mais se encaixe ao seu perfil, você terá mais facilidade para colocar tudo em prática e o retorno será questão tempo… curto! Curto tempo! É isso que queremos!

Conclusão

A franquia odontológica de retorno rápido é para aqueles empreendedores que não tem o tempo a seu favor, essas franquias geralmente trabalham com produtos conhecidos, então não precisa investir muito tempo em marketing e geralmente exige um investimento menor do que as tradicionais.

Há menos risco de falência, para tanto é preciso escolher franqueadores com experiência e que possuam técnicas garantidas de sucesso. Use nossas dicas para clarear a sua mente e faça a melhor escolha!

Clique e confira as últimas notícias do norte de Minas, através do Jornal Montes Claros.