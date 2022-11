Desentupidora de pia em São Paulo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: doutormultas - 17 de novembro de 2022.

As pias hoje são muito mais que um item de necessidade essencial e passaram a ser também artigos de luxo e peças importantes na decoração das cozinhas, lavabos e banheiros.

Atualmente podemos ver pias que custam de 100 reais a pias que custam 15 mil reais.

Pias com torneira de água quente, com jato de água que pode ser direcionado conforme a vontade, pias com cubas duplas, com reaproveitamento da água para a descarga do vaso sanitário, pias com vários formatos geométrico, cores e compostas por diferentes tipos de materiais e assim por diante.

Algumas pias foram feitas para aguentarem um “trabalho pesado” e outras foram feitas com capacidade menor, restringindo-se às atividades normais do dia a dia.

O fato é que as pias, apesar de todas as diferenças encontradas hoje, são estruturas sensíveis e que estão sujeitas ao entupimento quando algumas precauções não são tomadas.

Não é raro atendemos chamadas para desentupir pia em São Paulo e na verdade esse tipo de serviço prestado é muito comum.

Como já estamos atendendo em São Paulo há mais de dezesseis anos, pudemos constatar as causas mais comuns do entupimento de pia.

E nesse artigo vamos listar cada uma delas, portanto, preste atenção se você comece algum desses erros na sua casa, empresa, restaurante ou outro estabelecimento qualquer.

Pia do banheiro entupida

A pia do banheiro é, sem dúvida, o ponto de hidráulica mais usado da casa. Escovar os dentes, lavar as mãos, fazer a barba e outras atividades são recorrentemente realizadas somente porque esse dispositivo existe.

Em todos os nossos atendimentos para desobstrução de pia em São Paulo, pudemos constatar os principais erros que levam a esse problema.

A primeira causa de entupimento, podemos dizer que são restos de embalagens que acabam caindo no interior do cano e lá ficam presos, reduzindo a vazão de água.

Com o tempo, os demais resíduos também são se aglutinando nesse pedaço de embalagem e vão se avolumando até bloquear totalmente o ralo.

Você pode notar que a água demora mais tempo para escoar pelo ralo. Quando isso acontece, é um princípio de entupimento.

Você pode fazer uso de um desentupidor manual, mas se o problema continuar, será necessário chamar uma desentupidora profissional.

Outro problema que causa o entupimento da pia são pelos. Muitos homens fazem a barba e deixam que os pelos desçam pelo ralo.

Dependendo do tamanho desses pelos, eles ficarão agarrados no cano e vão se acumulando da mesma maneira.

Por isso, na hora de fazer a barba e bater com o barbeador na pia, utilize um papel higiênico para pelo menos remover os excessos de pelo e jogue diretamente na lixeira.

Fio dental também é fatal. Jamais, em hipótese alguma, jogue fio dental na pia (e nem no vaso sanitário). Jogue diretamente na lixeira e evite problemas.

O desentupimento de pia do banheiro consistirá também na limpeza dos canos e sifão, removendo todo e qualquer elemento que lá esteja causando o entupimento.

Pia da cozinha entupida

A pia da cozinha também é outro dispositivo hidráulico que pode entupir facilmente.

Para isso, a primeira coisa que podemos recomendar, sendo a mais básica de todas as recomendações, seria usar sempre com a grelha.

Essa grade que fica antes do ralo já previne contra a maioria dos problemas de entupimento que possam surgir.

Sempre que perceber que essa tela de proteção está cheia, interrompa o uso da pia momentaneamente e jogue os detritos ali retidos na lixeira.

Outro ponto fundamental para fazer com que sua pia funcione bem é nunca jogar óleo de cozinha no ralo.

Além de ser péssimo para o meio ambiente, podendo contaminar lençóis freáticos, os rios e mares, o óleo também é altamente prejudicial ao encanamento em geral.

Isso porque a gordura tende a ficar agarrada no interior dos canos e causar o enforcamento da tubulação, reduzindo a vazão de água até o seu bloqueio total caso não haja uma intervenção profissional para prevenir o problema.

O ideal é que o óleo utilizado e imprestável seja reservado em garrafas pet e encaminhadas para a reciclagem.

E por falar em reciclagem, você sabia que há quem compre o óleo usado? Então fique ligado.

Outro ponto fundamental é a caixa de gordura. Esse dispositivo é essencial para a saúde e bom funcionamento dos canos.

Como a gordura é mais pesada que as moléculas de água, tende a ficar no fundo dessa caixa.

Com isso, apenas a água ingressa no encanamento para ser direcionada ao esgotamento sanitário.

Mas atenção, a gordura ali acumulada não some. Ela se acumula e por isso é necessário realizar a limpeza periódica da mesma para evitar problemas no futuro.

A Coppi Desentupidora realiza, além do desentupimento de pia de banheiro e pia da cozinha, o desentupimento de canos por meio de cabeamento flexível e hidrojateamento.

Além disso, realiza de forma programada ou não, preventiva ou corretiva, a limpeza de caixa de gordura.

Para residências, recomendamos a limpeza preventiva a cada seis meses. Já restaurantes e lanchonetes, recomendamos a limpeza preventiva da caixa de gordura a cada três meses.

A vantagem é que o serviço pode ser agendado e realizado no dia e horário mais conveniente para você, ao contrário do serviço de emergência cujo problema pode acontecer nos piores momentos, atrapalhando sua rotina com esse indesejável imprevisto.

Em São Paulo a Coppi Desentupidora realizada todos os serviços relacionados ao desentupimento em geral, atendendo residências como casas e apartamentos e também condomínios.

Além disso, atendemos indústrias, restaurantes, lanchonetes, escritórios, empresas e comércios em geral com rapidez e no regime 24 horas nos sete dias da semana.

Nossos serviços de desentupimento possuem garantia e temos o melhor preço em São Paulo.

Entre em contato agora e seja atendido por um técnico especialista desentupidor agora mesmo!