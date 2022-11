Como calcular o valor do seguro de carga?

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de novembro de 2022.

Este estudo da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) mostra que os roubos de carga tiveram um crescimento de 1,7% no Brasil em 2021.

Para se ter uma ideia, foi o primeiro aumento desde 2017. Além disso, os prejuízos financeiros chegaram a R$ 1,27 bilhão.

Quer minimizar essas consequências em seu negócio?

Aqui você tem a frente um guia que te ensina como calcular o valor do seguro de carga.

Além disso, reunimos os principais elementos que influenciam no preço final de um seguro.

Parece interessante?

Continue com a leitura e saiba como trazer proteção para a logística da sua empresa.

Quais são os tipos de seguro de carga?

Em síntese, há vários tipos de seguro de carga no Brasil. São eles:

RCTR-C;

RCF-DC;

RCT-VI;

RCA-C;

RCTA-C;

RCTR-T;

Vamos entender cada um deles!

RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga)

Este seguro é obrigatório para transportadores em geral. Ele protege contra danos pessoais causados por acidentes ou sinistros.

Basicamente, temos três categorias dessa cobertura, veja:

Básica: abrange danos causados por explosões, tombamentos, colisões, incêndios, capotamentos, entre outros.

Adicional: aqui contempla serviços de limpeza, desobstrução de pista e aqueles que envolvem acidentes com cargas grandes ou muito pesadas;

Específica: atende situações mais pontuais e focadas em segmentos específicos do transporte, como os containers, mudanças e deslocamento de móveis. Adicionalmente, ele assegura prejuízos de cargas de terceiros que estão sob a responsabilidade da transportadora.

RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga)

Conhecido também como seguro contra roubo, o RCF é opcional e de responsabilidade civil. Em síntese, a apólice assegura o ressarcimento caso o veículo de transporte seja roubado.

RCT-VI (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem Internacional)

O seguro RCT-VI, por sua vez, é obrigatório para o transporte de cargas e mercadorias no Mercosul. Ele é voltado exclusivamente para as viagens internacionais.

Cobre danos causados por acidentes rodoviários, como:

Colisões;

Capotamentos;

Tombamentos;

Abalroamentos;

Incêndio nos depósitos da transportadora;

Incêndio no veículo de transporte da mercadoria.

Nota-se que este seguro não indeniza em casos de furtos, roubos ou qualquer outro acontecimento do gênero com a carga.

Para isso, é preciso contratar algum tipo de seguro que cobre esses gastos.

RCA-C (Responsabilidade Civil do Transportador Aquaviário de Carga)

Direto ao ponto, este seguro é obrigatório para todas as empresas que fazem o transporte de carga em alto mar, lagoas ou rios no território nacional.

O RCA-C cobre danos e perdas provocados por entalhamento, colisões, naufrágios, explosões ou incêndios na embarcação.

RCTA-C (Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo de Carga)

Indicado para os transportes aéreos, o RCTA-C é obrigatório no Brasil e protege sua mercadoria e cargas de terceiros contra perda ou danos

Aí vão os motivos pelos quais o RCTA-C efetua o pagamento para o segurado:

Incêndio ou explosão da aeronave;

Colisão, aterrissagem forçada ou queda da aeronave;

Incêndio ou explosão nos armazéns, pátios ou depósitos usados para início, baldeação, pernoite ou destino da viagem, mesmo que os bens estejam fora da aeronave.

No entanto, você perde o direito de receber o pagamento em situações como:

Contrabando;

Embarques proibidos ou ilícitos;

Terremotos, erupções vulcânicas ou ciclones;

Guerra, rebelião, revolução, bombas e qualquer outro engenho de guerra;

Ato terrorista.

RCTR-T (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário)

Este tipo de seguro contempla vários acidentes que possam acontecer em vias do país. São eles:

Colisões;

Explosões;

Incêndios;

Capotagens;

Tombamentos.

Enfim, temos o seguro RCF-DC, que não é obrigatório. Sua cobertura envolve roubos de cargas transportadas. É indicado para os seguintes casos abaixo:

Assalto com ameaça de violência;

Furto da mercadoria;

Desaparecimento de carga.

Em paralelo, o estelionato, furto qualificado, a apropriação indébita ao sequestro, e extorsão também se enquadram neste seguro.

Afinal, como calcular o seguro de carga?

Chegamos à metade deste artigo com foco no tema central: como calcular o seguro de carga.

Para isso, é importante que você saiba que as seguradoras cobram um valor fixo para o seguro de cargas, variando de acordo com o modelo de contratação.

Por exemplo, no caso do embarque único o faturamento é realizado antes de enviar a mercadoria.

Já para embarques múltiplos, mensais ou nas apólices abertas, o processo ocorre de maneira diferente.

Ou seja: a seguradora cobre as averbações que são feitas durante o período de vigência e o pagamento será mensal.

Na apólice anual, o valor é calculado de acordo com uma estimativa de embarque no período de 12 meses. O pagamento pode ser realizado à vista ou parcelado.

Elementos para analisar no cálculo

A verdade é que não é possível fazer o cálculo certeiro do seguro de carga. No entanto, as seguradoras levam em consideração vários fatores, que incluem:

O tipo de mercadoria transportada: quanto maior o risco, mais caro o seguro fica;

Abrangência do seguro, ou seja, se cobre roubos, avarias, perda total, entre outros casos;

Modo de transporte utilizado;

Origem da carga;

Local de embarque e desembarque;

Formato de contratação do seguro: aberto, avulso ou anual;

O grau de periculosidade do trecho percorrido, porque quanto maior a incidência de acidentes e roubos, mais cara é a apólice.

Uma vez entendido todas as questões que envolvem o cálculo, recorra a uma corretora de seguros e consultoria especialista em seguros de carga.

Dê preferência para empresas com credibilidade, que são especializadas em preencher as reais necessidades de combate a riscos específicos, garantindo mais tranquilidade para você seguir em frente.