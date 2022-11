Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 26 de novembro de 2022.

De Montes Claros para São Paulo a ida e volta estão sendo vendidas por apenas R$ 306 em voo direto da LATAM.

Gol está com promoções especiais (Crédito: Gol/Divulgação)

A Black Friday ocorreu nessa sexta-feira (26), mas as companhias aéreas continuam com descontos imperdíveis para os passageiros. E quem está no Norte de Minas pode aproveitar diversas promoções para viagens de avião entre fevereiro e março. De Montes Claros para Brasília, por exemplo, os bilhetes de ida e volta estão por R$ 254,27. A oferta é da Gol voo direto no dia 9 de março com retorno no dia 16. E no preço também estão inclusas todas as taxas, além da bagagem de mão (veja detalhes na imagem abaixo).

Mas além da capital do Distrito Federal, vários outros destinos também estão com oferta. De Montes Claros até São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos), os passageiros pagam somente R$ 306 nos bilhetes. A promoção é para você viajar em voo direto da LAATAM. Já para Curitiba, a viagem de ida e volta fica em R$ 595, e para Salvador em R$ 645.

Além disso, também tem promoção para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Seguro, Recife e Fortaleza. Mas atenção: para garantir os preços baixos é preciso comprar as passagens com antecedência, isso porque os preços podem ser reajustados pelas companhias.

Garanta aqui passagens Montes Claros ✈ Brasilia por R$ 254 (ida e volta)

Viagem de BH para SP por R$ 284

E de Belo Horizonte também é possível aproveitar super promoções. O trajeto da capital mineira até São Paulo ainda está com o preço de Black Friday, por R$ 284. Também tem voos até o Rio de Janeiro por R$ 352, e para Campinas por R$ 407. Viagens por dentro do interior de Minas, como Ipatinga, Uberlândia e Juiz de Fora, além de outras rotas nacionais também estão em oferta.

Cupons garantem mais descontos

E outra boa notícia. Além dos preços mais baixos, o passageiro que utilizar o cupom MAXFRIDAY26NOV ao concluir a compra garante mais 7% de desconto nas passagens para viagens por dentro do país. Se os voos forem internacionais, o desconto é de 2%. Para compras realizadas no domingo (27), o cupom válido é o MAXFRIDAY27NOV e na segunda-feira (28) o MAXMONDAY22, mas neste caso o desconto será de 5% nos voos domésticos e 3% nos internacionais. Os cupons valem para viagens entre 27/02/23 e 30/06/23 e podem ser usados pelos usuários quantas vezes quiserem.

Voos partindo de Montes Claros

Voos partindo de Belo Horizonte

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras datas na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Leia aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção