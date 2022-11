Quais são as plataformas de streaming mais utilizadas no Brasil?

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2022.

Definir os melhores streamers é uma tarefa difícil, mas é possível saber quais são as mais utilizadas. Isso pode ser muito individual, ou seja, cada plataforma oferece um produto diferente e funciona do seu jeito, com dinâmicas específicas, e cada usuário tem suas próprias necessidades e expectativas.

Tudo isso entra em jogo de forma subjetiva na hora de escolher a melhor plataforma de streaming do Brasil.

Além disso, existem fatores mais tangíveis e racionais. Claro, o principal é o preço de cada plataforma. Afinal, são tantas as opções disponíveis que é impossível (e caro) assinar todas elas.

Este é talvez o fator mais relevante, mas não o único. Outros problemas, como funcionalidade, estabilidade do aplicativo, qualidade da imagem, transferência de dados, etc., podem e irão afetar as avaliações do usuário. Nada é tão simples.

Mas neste artigo, você saberá quais as plataformas de streaming mais utilizadas no Brasil com base também na classificação dos usuários.

Disney+

Para quem tem criança em casa, o Disney+ é considerada por muitos a melhor opção.

Primeiro porque a plataforma reúne toda a obra do gigante Walt Disney, que já é um marco por si só, pois inclui animações e seriados de todos os tempos.

Em segundo lugar, porque a Disney atualmente possui as maiores franquias e marcas da indústria cinematográfica, como Star Wars, Marvel e Pixar.

No entanto, não são apenas as crianças que curtem o Disney+.

Muitos adultos também assinam o serviço, seja porque adoram títulos mais recentes, como The Mandalorian e Loki, ou porque as animações antigas da empresa inspiram nostalgia, como Cinderela e 101 Dálmatas.

Você pode assinar o Disney+ por R$27,90 por mês ou alugar uma combinação que inclua Star+ por R$45,90 por mês. Este catálogo apresenta todos os sucessos e lançamentos da Disney, disponíveis assim que chegam aos cinemas.

Star+

Quando a Disney lançou sua principal plataforma de streaming, se deparou com um dilema: como inserir em seu catálogo conteúdos proibidos para menores de 18 anos.

Filmes como Deadpool que usam temas mais adultos podem ser desconfortáveis ​​para usuários mais jovens e suas famílias. Eis que a solução partiu da criação de uma segunda plataforma, a Star+.

Lá você encontra títulos como Os Simpsons, Grey’s Anatomy, Insânia e conteúdos exclusivos da ESPN.

Resumindo, tudo o que a Disney detém os direitos autorais e de distribuição, mas não exatamente o que crianças e adolescentes podem assistir, está no Star+.

Você pode assinar a plataforma por R$32,90 por mês ou alugar um pacote que inclui Disney+ por R$45,90 por mês.

HBO Max

A HBO é o equivalente ao Telecine, mas com o benefício dos seriados em seu catálogo. Como todos sabem, ótima série. Game of Thrones, Westworld, Lovecraft Country e Watchmen (meu favorito atual) são apenas alguns exemplos.

No entanto, não se pode falar da HBO sem mencionar a transformação dos serviços da empresa em meu país.

Se antes tínhamos apenas coisas relacionadas à HBO, agora temos DC, Cartoon Network, HBO, Max Originals, etc., tudo em um único serviço.

Antes de falar sobre o preço, quero estabelecer uma suposição aqui.

Antes o serviço da HBO era assinado apenas por suas séries, era algo muito de nicho, mas agora que tem mais conteúdo original, séries da Warner e até Liga dos Campeões, o serviço pode decolar nos próximos meses.

Globo Play

O principal serviço de streaming da Globo se tornou muito popular ultimamente. Se são séries e filmes estrangeiros exclusivos de outros serviços, aqui temos o diferencial no catálogo de novelas da Globo.

Reprises de grandes clássicos e até novelas em Vale a pena ver de novo estão disponíveis por assinatura Globo Play.

Muitas pessoas gostam de assistir às novelas antigas na TV da sala, em uma Estante Home Theater por exemplo, então o Globo Play acaba sendo muito vantajoso a assinatura.

Além das novelas, a assinatura também permite o acesso a programas éticos do canal como Carga Pesada, A Diarista e outras séries “clássicas”. Além disso, você também terá acesso a novas séries e conteúdos originais do serviço, além de alguns conteúdos de mundos estrangeiros exclusivos do Globo Play Brasil, como Doctor Who com 12 temporadas, o já famoso Doctor Good e muitos outros.

Netflix

Há mais de 10 anos, aqui no Brasil, uma empresa surgiu com o conceito de serviço sob demanda quando outras nem imaginavam como isso poderia acontecer. Estamos falando da Netflix, cuja chegada mudou a estrutura da TV a cabo e aberta e revolucionou o conceito de entretenimento doméstico.

A Netflix é provavelmente a mais conhecida e copiada pelas outras empresas mencionadas acima.

Principalmente no que diz respeito à interface da plataforma (um dos pontos mais elogiados e valorizados pelo público).

Outro fator que fez da empresa o que é hoje são suas produções originais, principalmente séries de grande sucesso como The Dark, Stranger Things, House of Cards, Emily in Paris e Sense 8.

Com isso, agora você sabe quais são as plataformas de streaming mais utilizadas no Brasil.