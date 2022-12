Passagens aéreas de Montes Claros/SP por R$ 467 e para Salvador a R$ 759 (ida e volta)

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 5 de dezembro de 2022.

A promoção para Salvador é para viagem nas férias de janeiro de 2023 em voo direto da Gol.

Principal destino turístico do Brasil e maior metrópole da América Latina, a viagem até São Paulo está em oferta para quem está em Montes Claros. Os voos partindo do terminal que fica na cidade do Norte de Minas para a capital paulista estão por R$ 467,43 a ida e a volta. Além dos bilhetes, também estão inclusos nos valores todas as taxas. A oferta é da Azul, para ir no dia 6 de fevereiro e retornar no dia 13 do mesmo mês. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Mas entre janeiro a março do ano que vem, outras rotas também estão em promoção. De Montes Claros até Brasília, a viagem no terceiro mês de 2023 fica em R$ 483. Já para Curitiba, os passageiros pagam R$ 745. Nos voos diretos da Gol de Montes Claros para Salvador a nossa equipe encontrou passagens aéreas por R$ 759,79. Essa promoção é para viagem nas férias de janeiro de 2023, em pleno verão na capital baiana.

Compre aqui passagens de Montes Claros/São Paulo por R$ 467,43

Voos de BH para São Paulo por R$ 403

E quem está em Belo Horizonte consegue viajar para São Paulo (Aeroporto Internacional de Guarulhos) por R$ 403 a ida e a volta, entre 14 a 21 de março do ano que vem. Mas entre janeiro a março, vários outros destinos estão em oferta. Dentre eles, Campinas (R$ 403), Rio de Janeiro (R$ 501), Ipatinga (R$ 534), Porto Alegre (R$ 589), Governador Valadares (R$ 611), Belém (R$ 665) e Juiz de Fora (R$ 669). Além disso, tem voos para Vitória, Cabo Frio e Porto Seguro.

Voos partindo de Montes Claros

Voos partindo de Belo Horizonte

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras datas na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

Leia aqui outras notícias sobre viagens e promoções

Atenção: O Jornal Montes Claros não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção