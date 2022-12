Veja algumas dicas na hora de calibrar os pneus!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2022.

A loja de pneus será a responsável por fazer com que você não passe por problemas na hora de comprar os seus produtos, e encontre artigos para automóvel em promoção, juntamente de dicas que farão enorme diferença na sua vida.

Se você está em busca de itens ou explicações específicas, saiba que com uma excelente loja de pneus, você encontrará este e muitos outros conteúdos que te ajudarão a cuidar melhor do seu carro.

Importância da calibragem do pneu

Você deve calibrar o seu pneu aro 13 para fazer com que o peso fique bem distribuído por todas as rodas que, consequentemente, gasta pouca gasolina. No entanto, quando você esquecer ou achar não ser importante realizar este processo, faz com que o uso de combustível aumente com mais facilidade.

Além disso, realizar a calibragem do seu pneu aro 13 garantirá pouco desgaste com relação às rodas. Inclusive, uma das questões mais importantes é ter total estabilidade na direção e evitar problemas na hora de pegar a estrada.

Por que ser pontual no processo

Falamos acima sobre ter estabilidade na direção e este é um dos principais motivos para se fazer a calibragem. Quando você realiza o procedimento garante que o carro fique estável, enquanto você dirigir por rodovias e avenidas.

Este é um procedimento muito importante, pois faz com que o seu carro se encontre seguro e não apresente riscos para qualquer outra pessoa, muito menos a você próprio.

Saiba que fazer a calibragem semanal permitirá a você ter gastos inferiores ao que teria, caso fizesse a cada 20 ou 30 dias. Quer gastar menos com a gasolina? Calibre o carro. Quer que o seu motor tenha um bom desempenho? Faça a calibragem regular.

Verificando a calibragem dos pneus do carro

Para verificar a calibragem do seu carro, basta remover a tampa que fica na válvula para calibrar o pneu, apertar a trava se tiver e colocar a mangueira na válvula. É neste momento em que o calibrador apresentará na tela a Unidade de Medida de Pressão, e você fará o comparativo desse PSI com o que foi apresentado no manual do carro.

Se estiver abaixo, insira na mesma tela a quantidade correta e espere o apito soar, pois este é o indicativo de que a calibragem foi concluída. Feche a tampa após remover a mangueira e lembre-se: sempre faça este processo com os pneus bem frios.

Trocando a válvula de calibragem dos pneus

De acordo com os próprios fabricantes de veículos, é recomendável fazer a troca das válvulas ao mudar os pneus. É possível modificar quando houver a remoção do pneu para conserto, por exemplo, e este é um bom momento para realizar o processo.

Lembre-se da importância de procurar por loja de pneus que sejam de confiança, pois se você fizer a troca em um local estranho, os resultados podem ser prejudiciais ao seu carro.

Riscos da calibragem incorreta

Caso você faça a calibragem errada, saiba que pode haver muita instabilidade, pouca aderência e probabilidades de o seu pneu simplesmente estourar. Um dos maiores problemas será, inclusive, desgaste do pneu, o qual terá a vida útil reduzida rapidamente.

Além disso, não se esqueça que com uma má calibragem, o consumo de gasolina será muito maior do que deveria. Você perderá dinheiro em questão de horas ou dias, justamente por realizar um procedimento incorreto.