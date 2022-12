Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de dezembro de 2022.

Se você se apaixonou por um homem casado, é natural que você queira descobrir: como saber que o homem casado está gostando de mim? Para responder a essa e outras dúvidas sobre o assunto, convidamos o Espiritualista Maicon Paiva, que é fundador do Espaço Recomeçar e já ajudou mais de 35 mil pessoas em seus problemas amorosos.

Maicon conta que há sinais que o homem casado está gostando de você e que podem ser usados como um indicador por quem se apaixonou por um homem casado. No entanto, o Espiritualista orienta que a pessoa deve ter cuidado nessa situação, pois pode acabar se iludindo e se machucando.

Maicon Paiva é confiável e um dos principais Espiritualistas do Brasil. Ele é muito conhecido na internet por ajudar pessoas através de Trabalhos Espirituais, dicas e informações sobre como solucionar problemas amorosos. Acompanhe as recomendações do Espiritualista sobre essa situação.

Como mexer com a cabeça de um homem casado?

A primeira coisa que as amantes desejam é mexer com a cabeça do homem casado, para que ele deixe a esposa e assuma o relacionamento com elas. Nesse caso, Maicon conta: “é preciso ter cuidado com essa situação para não acabar se iludindo, pois os homens nem sempre estão dispostos a deixar a esposa para assumir a amante”.

Contudo, ele dá algumas dicas para quem quer mexer com a cabeça desse homem: “seja você mesma, se valorize, não aceite ser a segunda opção, mostre seu valor para ele e faça ele ter medo de te perder. Essas são atitudes de uma mulher que se preserva, que reconhece o seu valor e que não aceita migalhas. Quando ele perceber que pode te perder, ele fará de tudo para estar com você, incluindo deixar a esposa e assumir essa relação”.

O que os homens casados dizem para as amantes?

Segundo o Espiritualista Maicon Paiva, são muitas as coisas que os homens casados dizem para as amantes, principalmente para enganá-las. “A maioria desses homens diz que vai deixar a esposa para assumir a relação com a amante, mas na verdade, está apenas enrolando a amante e ganhando tempo. O homem que fala essas coisas não tem interesse em deixar a esposa, mas sim em manter as duas relações de forma simultânea”, explica Maicon Paiva.

Ele conta também quais são as frases mais comuns ditas pelos homens casados as suas amantes: “eles dizem que não sentem mais nada pela esposa, dizem que o casamento vai mal, falam para suas amantes que as amam ou que estão apaixonados, dizem que estão no casamento apenas por causa dos filhos, dizem que o casamento já está acabado e ainda falam que a separação ocorrerá em breve”.

De acordo com o Espiritualista, muitas dessas falas são mentiras e tentativas do homem preservar os dois relacionamentos. Por isso, quem está apaixonada por um homem casado precisa saber lidar com essa situação para não acabar se machucando.

Por que o homem trai mesmo amando a esposa?

As amantes geralmente se perguntam porque o homem trai mesmo amando a esposa. Quem já foi traída também tem essa dúvida e o Espiritualista Maicon Paiva conta: “se existe traição não existe amor. O homem que ama a sua esposa não trai, pois sabe que uma traição é completamente destrutiva, que destrói um relacionamento e que acaba com a confiança do casal. O homem que ama valoriza a sua companheira, preserva seu relacionamento, não mente e não trai sua esposa”.

Segundo o Espiritualista, a traição não ocorre onde existe amor verdadeiro. “É importante lembrar que o desejo ou o interesse podem existir, mesmo quando o homem é apaixonado por sua esposa. Mas se ele a ama, ele sabe que a traição não é a escolha certa”, conta Maicon Paiva.

Por que um homem casado se interessa por outra?

O Espiritualista também explica alguns dos motivos que despertam o interesse do homem casado em outra mulher: “na maioria das vezes essa é uma falha de caráter dessa pessoa, mas ele pode acabar se interessando por outra por não saber expor as suas vontades para sua parceira, porque possui inseguranças que não consegue suprir na relação, porque acredita que trair o faz mais homem, entre outras razões”.

Sendo assim, Maicon dá um conselho para as amantes: “se valorize, não aceite ser a segunda opção de ninguém e se coloque no lugar da esposa que está sendo traída. Se você ama esse homem, exija que ele termine a relação definitivamente e assuma a relação com você, mas não fique em segundo plano”.

Gostou desse conteúdo? Veja mais artigos como esse aqui no Jornal Montes Claros.