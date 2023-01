7 lições que você vai aprender com o livro Resiliência de Gustavo Vieira

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2023.

O livro Resiliência é uma das mais novas apostas de sucesso no mercado literário de 2023. Se trata de uma obra onde através de uma história real o autor trás para seus leitores, lições valiosas sobre o poder da crença, o poder da resiliência e da lei da atração.

Você provavelmente já deve ter ouvido essa palavra em algum momento da sua vida, provavelmente em algum momento difícil, para ser mais específico. Essa é a capacidade que todos ser humano tem, as vezes adormecido em si, para se adaptar às mudanças, lidar com problemas e superar situações difíceis.

No livro Resiliência, o escritor Gustavo Vieira nos traz lições valiosas, por isso confira abaixo:

1.Mantenha-se flexível nas situações da sua vida.

No livro, Gustavo Vieira nos mostra isso. Desde o primeiro instante nada saiu como o esperado para o empresário, mas ele se adaptou as mudanças que ocorriam nos seus planos. As pessoas resilientes esperam enfrentar desafios em diferentes pontos de suas vidas. Dessa forma, eles são capazes de ajustar seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar.

Aprenda lições

“Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso”.

Quando surge uma situação difícil, não se concentre em quem é culpado ou em como poderia ser. Deixe de perguntar “por que eu?”

Gustavo nos mostra que através das adversidades, sempre temos uma solução. Assim, nunca assumiu um papel de vítima da situação, fato que o transformou na pessoa que é hoje.

Tenha atitude positiva

Pense sobre o que você pode fazer para melhorar sua situação e depois faça isso. “As pessoas resilientes trabalham na resolução de um problema ao invés de se deixarem paralisadas pela negatividade”, diz Brooks.

Por exemplo, se seu chefe reduziu suas horas no trabalho, você pode olhar para isso como uma chance de explorar outras opções de trabalho. Assim, no longo prazo isso pode gerar crescimento na carreira.

Mantenha-se conectado

Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não se afaste de outras pessoas. Inesperadamente, aceite a ajuda daqueles que se preocupam com você. Apesar de Gustavo estar longe de sua família, na Irlanda ele criou laços com pessoas que foram essenciais em seus processos, nos momentos mais difíceis ele teve pessoas que o apoiava e prezavam pelo seu bem-estar.

Sorria

Mantenha seu senso de humor mesmo diante tempos difíceis. Gustavo, mesmo enfrentando seus piores dias fora do conforto da sua casa, longe de sua família e de tudo o considerava seguro para ele, nunca perdeu o sorriso, a alegria e o senso de humor. O riso alivia o estresse e ajuda você a controlar as coisas. Quem sorri vive mais tempo e parece mais jovem. Sorrir aumenta a longevidade, contribui para manter o sistema imunológico forte, reduz a pressão arterial e ajuda o corpo a relaxar.

Tenha senso de propósito

Faça coisas que agreguem significado para a sua vida. Faça um trabalho que lhe traga satisfação. Na obra Resiliência que voce pode comprar por esse link da Amazon, Gustavo nos mostra que trabalhar com Rickshaw era uma das coisas que ele gostava de fazer principalmente pelo fato de lhe fazer conhecer muitas pessoas novas, algo que ele adorava.

Acredite em si mesmo

Fique orgulhoso de suas habilidades e do que você fez. Assim, reconheça suas forças pessoais. Dessa forma, acreditar em si mesmo é extremamente importante, não somente para aumentar a confiança e autoestima como para alcançar o sucesso.

Se você acredita em si mesmo, ninguém será capaz de impedir você de alcançar seus objetivos. Igualmente, aqueles que acreditam em si acumulam uma série de vantagens, essa foi uma das maiores lições que Gustavo trouxe para nós, o poder de acreditar em si mesmo, de saber que é capaz e que sim, você pode chegar onde quiser.