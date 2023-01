Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2023.

O tênis feminino de cano alto é um hit indiscutível na moda de calçados. Se está a pensar em como se sentir confortável e com um look perfeito e descomprometido nas ruas agitadas e dinâmicas da cidade, então estes são os seus sapatos. Independentemente de você ter decidido usar calças esportivas elegantes ou um vestido. Esse modelo de tênis feminino alto está sempre na moda e é um dos poucos tipos que não sofreu grandes mudanças ao longo dos anos. Em outras palavras, eles são os clássicos da nova era.

Como usar tênis cano alto feminino

Cada vez mais, esses tênis femininos confortáveis ​​e estilosos estão tomando conta das passarelas da moda. Você certamente sabe que não só um sapato bonito é preferível, mas também confortável. É exatamente disso que estamos falando – beleza, conforto, praticidade, feminilidade. O modelo permite muitas opções de combinações, pois a plataforma que esses tênis possuem permite arbitrariedades.

De um modo geral, não existem regras rígidas e rápidas a serem seguidas, mas existem alguns fatores que você deve saber antes de decidir sair e exibir seus novos tênis de cano alto. Botas de cano alto para mulheres têm várias vantagens principais.

Em primeiro lugar, começaremos com o fato de serem adequados tanto para o verão quanto para o inverno. As cores que eles oferecem, como branco e vermelho, estão extremamente na moda nesta temporada e, nas linhas a seguir, daremos algumas ideias curtas, como combiná-las e com o que usá-las:

Com vestido ou saia – escolha um modelo esportivo em jeans ou outro material. Eles também são adequados em combinação com um vestido longo de chiffon e uma jaqueta jeans;

Para as estações mais frias – a combinação com calças justas ou meia-calça e um vestido esportivo curto por cima está novamente em linha com as tendências da moda;

Com o jeans que a gente conhece tão bem – sim, mas existe um recurso para deixar seu look completamente completo. É preferível apostar em modelos de jeans mais estreitos, pois com esses tênis de cano alto feminino você criará a ilusão de ótica de pernas mais longas. E se você não gosta desse visual, então o jeans de perna larga com corte masculino também cairia perfeitamente;

Com uma equipe esportiva – é um dia de folga e você está quase pronto para uma caminhada, mas não sabe o que vestir? O tênis feminino alto é a escolha perfeita para você. A única diferença aqui é que as pernas devem ser afuniladas nos tornozelos para completar seu visual esportivo.

Não há dúvida de que este tipo de calçado desportivo moderno é versátil e prático. Você sempre ficará na moda com eles, não importa com o que você decida combiná-los. São perfeitos para todas as estações, para todas as faixas etárias e para quase todos os estilos de roupa, do trabalho à cidade. As peculiaridades estão apenas em aprender as “regras”. E não há nenhum!

Quais são as tendências deste ano?

As tendências de calçados sempre mudaram a cada temporada de moda, mas não com este modelo. É um best-seller total e mantém o padrão que estabeleceu para si mesmo. A única mudança são as cores da moda em que são oferecidos, os padrões e o material de fabricação. E agora é hora de ligar os holofotes e compartilhar com vocês quais são as tendências e estilos de moda mais famosos:

Adicione altura – não, não nos referimos apenas à sua altura, mas também ao seu estilo. Eleve a fasquia, aposte na cor, nas formas e no brilho;

Aproveite o conforto – não, não apenas o físico, mas também a sensação de conforto que você experimentará usando seus tênis femininos de cano alto e chamando a atenção de quem passa;

Seja prático, dizem as tendências para esse fator. Está na moda, e esse modelo é perfeito tanto para o seu tempo livre quanto para o seu dia a dia;

A variedade é espetacular, você pode desfrutar da infinidade de modelos. Desde o tamanho da plataforma até à cor e estampa que deseja que tenham.

Os exemplos que você lê nas linhas acima são adequados apenas para a geração jovem. As mulheres maduras também podem apostar nesse estilo esportivo com o qual certamente ficarão deslumbrantes e antenadas nas tendências. Um ponto muito importante é que os seus pés não se sentirão tão cansados ​​devido à sola prática que possuem.

Por que eles são adequados para todas as ocasiões

É hora de esclarecer para quais mulheres que usar esses tênis multifuncionais é adequado e por que eles precisam estar presentes no guarda-roupa de todas as mulheres. Se você ainda está vagando em busca do calçado feminino mais confortável, bonito, prático, estiloso e que resistiu a todas as adversidades ao longo dos anos, então você veio ao lugar certo.

Não existe mulher que não ame salto alto e que não tenha pelo menos um par no guarda-roupa. Mas é claro para cada um de vocês que este modelo não é um dos mais confortáveis ​​​​e adequados para todos os dias e estilos. Sim, mas existe outra opção – tênis com plataforma. Semelhante ao salto alto, mas muito mais confortável, adequado tanto para o dia a dia quanto em combinação com roupas mais modernas e elegantes:

Leve em consideração sua altura. Se você quiser adicionar mais uma polegada na parte superior, não demore em comprá-los. Os adeptos deste modelo de calçado desportivo são numerosos, porque a sensação que usam é incomparável com qualquer outro calçado;

Não tenha medo de ousar, o tênis com certeza dará o resultado desejado. Experimente, seja esportivo e elegante, e talvez os dois ao mesmo tempo;

Mostre seu potencial fashion, seja a máquina do tempo trazendo o fôlego de outros tempos e confie no seu tênis – ele vai te mostrar o caminho certo, desde jeans puídos até jaquetas oversized;

Tênis de marcas também fazem muito sucesso, tênis nike, adidas, puma, etc;

Se você é amante do estilo boho, também temos uma solução para você. Temos modelos com estampados e acessórios que vão combinar na perfeição com os seus novos tênis cano alto feminino.

O que você acha, eles não são perfeitos? Já estamos apaixonados por eles. E estamos convencidos de que depois de fazer sua adição, você também se sentirá completamente realizado. A frase que mais lhes convém é: Algo para todos! Além de ter um design único, você também pode encontrá-los a preços extremamente acessíveis.