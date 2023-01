Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2023.

Os equipamentos são mais do que apenas produtos que uma empresa possui, eles fazem parte de um arsenal de ferramentas essenciais para que a empresa em questão possa se desenvolver e oferecer uma boa estrutura de trabalho para seus funcionários.

A partir do momento que uma empresa cresce a ponto de entender que está na hora de contratar outros profissionais, esse também é o momento de reconhecer que está na hora de contar com novos equipamentos para o ambiente corporativo, como:

Computadores;

Mouses;

Teclados;

Ar-condicionado;

Filtros d’água;

Máquinas de café;

Televisão.

Entretanto, tal aquisição exige uma boa quantia em dinheiro por parte da empresa, e é nesse momento que o empreendedor se vê na dúvida cruel: será que é melhor alugar ou comprar equipamentos?

Se você já pensou ou ainda pensa nisso, não se culpe, trata-se de um questionamento completamente normal e que todas as pessoas fazem em algum momento na vida, como quando decidem ter um carro ou uma casa.

Felizmente, hoje conseguimos tanto comprar quanto alugar com muita facilidade, seja os novos equipamentos da empresa ou até mesmo um serviço de videomonitoramento para a sua casa.

Grande parte disso se deve ao grande e veloz desenvolvimento da tecnologia e aos avanços que ela trouxe para o mundo, inclusive para o corporativo, e que fez com que as pessoas pudessem conhecer um universo repleto de oportunidades.

Tendo isso em vista e pensando em novas maneiras de te ajudar nessa jornada, hoje iremos falar mais sobre o cenário de locação e de compra de equipamentos para a sua empresa, fazendo com que você veja qual a melhor escolha para você.

Entenda a importância de ter bons equipamentos na empresa

Antes de tudo, é necessário que você entenda a importância de ter bons equipamentos dentro da sua empresa, pois isso está longe de ser um luxo, como muitos empreendedores ainda pensam.

Pense que para a melhor empresa de revestimento cerâmico 3D chegar a este nível no mercado, foi preciso muito mais do que esforço e dedicação, mas equipamentos de qualidade e que permitiram a realização do ótimo trabalho.

Assim como em uma cirurgia, se o médico em questão não obter bons equipamentos, ele pode colocar a vida da pessoa e a sua carreira em risco pelo simples fato do hospital ou da rede médica não fornecer o que era preciso e de qualidade.

Sendo assim, se você deseja que a sua empresa se destaque no mercado e que os seus funcionários realizem um bom trabalho, garanta que você está entregando a eles os melhores equipamentos possíveis para tal.

Dessa maneira, terá certeza de que todos possuem o que precisam à disposição e sempre com muita qualidade, pois assim você fica tranquilo por saber que eles já sabem o que fazer e, agora, possuem o que precisam nas palmas das mãos.

O que verificar antes de aluguel ou compra?

Antes de tomar uma atitude precipitada, é necessário que você entenda a situação da sua empresa para saber se o melhor é comprar ou alugar equipamentos, seja para a realização de uma limpeza pós-obra ou para a abertura de um escritório de advocacia. Veja:

Quantidade de funcionários

A primeira coisa a ser levada em consideração é a quantidade de funcionários, afinal de contas, os equipamentos em questão são oferecidos para eles e, dependendo da quantidade, você saberá qual decisão é a melhor.

Por exemplo, se você possui 100 funcionários, talvez alugar saia mais em conta, mas se você possui apenas 5, comprar pode ser a opção mais benéfica para o seu caso, e isso varia de empresa para empresa.

Condições financeiras

Outro ponto extremamente importante e que não pode ficar de fora disso são as condições financeiras da empresa, afinal de contas, seja para comprar ou alugar equipamentos, você precisará pagar por eles de qualquer maneira.

Assim como o empreendedor poupa dinheiro para comprar o melhor carpete para escritório, ele também pode poupar para comprar seus próprios equipamentos, mas se precisar deles imediatamente e tiver um bom valor à disposição, pode alugar.

Frequência de uso

Por fim, mas longe de ser menos importante, se atentar à frequência de uso dos equipamentos também é um ponto muito importante a ser levado em consideração para que você saiba se o melhor é alugar ou comprar.

Isso porque, se uma televisão for usada apenas uma vez por semana na sua empresa, o aluguel será melhor, mas caso ela seja usada todos os dias, comprar é o ideal para que você já tenha um equipamento que será muito útil e só seu.

Esses são alguns pontos que servem como reflexão para que você saiba o que é preciso analisar antes de tomar a decisão de comprar ou alugar equipamentos, pois seja qual for a sua escolha, ela precisa ser feita com muito cuidado.

Vantagens de alugar

Assim como uma luminária para forro de gesso e uma para forro de plástico possuem vantagens diferentes, mas que vale a pena conhecer, conferir as vantagens de cada situação também é essencial. Sendo assim, confira abaixo as vantagens de alugar equipamentos:

Uso por tempo de contrato

A primeira vantagem em alugar equipamentos para a sua empresa é justamente a de usá-los por tempo limitado, ou seja, você não é obrigado a ficar para sempre com aquele equipamento caso não goste ou não se adapte.

Existem diversos prazos que podem ser fechados com a empresa que faz a locação desses equipamentos, desde contratos que vão de três meses até um ano de uso, o que permite testes com diferentes modelos até encontrar o melhor para você.

Manutenção não é sua responsabilidade

Além disso, a manutenção do equipamento e o conserto, caso quebre ou aconteça algum problema, fica por responsabilidade da empresa com a qual você alugou, o que te livra do dinheiro gasto e do processo que costuma ser bem desgastante.

Claro que, quando se conta com uma empresa que te ajuda na manutenção do aparelho que comprou, como um forno de ferro fundido, por exemplo, a experiência é ótima, mas infelizmente nem todas as empresas que vendem equipamentos possuem tal vantagem.

Variedade de modelos à disposição

E é claro que, quando se conta com o aluguel de equipamentos, você também pode obter diversos modelos à sua disposição para testar os mais diferentes tipos e ver qual se encaixa melhor na sua rotina e na sua empresa.

Em alguns casos você pode testar modelos de computadores que são muito caros para serem comprados no momento, mas que a locação deles te permite a experiência de ter contato com um equipamento de última geração, por exemplo.

Essas são algumas das vantagens de alugar equipamentos, e vale lembrar que tais vantagens servem tanto para equipamentos para a sua empresa quanto para equipamentos que você queira testar dentro de sua própria casa.

Vantagens de comprar

E se temos as vantagens de alugar equipamentos, também temos as vantagens de comprá-los, seja para a realização de um serviço de alpinismo industrial ou para a construção da sua escola. Confira abaixo quais são elas:

Equipamento novo e nunca usado

A primeira delas é a aquisição de um aparelho novo e lacrado, ou seja, você paga por um equipamento que veio direto da fábrica e que nunca foi usado por ninguém, ou seja, você terá um novinho em folha nas suas mãos.

Mesmo que alugar equipamentos pareça ser algo mais econômico, você perde quando pensa que está usando um equipamento que já foi usado por outras pessoas e que já não possui mais toda a capacidade que tinha quando saiu da fábrica.

Parcelamento se assemelha ao aluguel

Falando sobre valores, existe uma crença em cima de que o aluguel de equipamentos tende a ser mais barato do que o valor de um novo em folha, entretanto, quando se parcela os equipamentos, você pode pagar o mesmo valor e por algo que será só seu.

Por exemplo, ao procurar por uma boa loja de câmeras de segurança e comprar mais de uma com parcelas que cabem no seu bolso, você pode pagar o mesmo preço do que seria o aluguel, mas por equipamentos novos e seus.

Produto se torna patrimônio da empresa

Por último, mas longe de ser menos importante, não podemos esquecer de falar que quando se decide comprar equipamentos, você investe em objetos que se tornarão patrimônio da sua empresa e que ninguém poderá tirar de você.

Mesmo pensando que se trata de algo mais caro, saber que aquilo que está na sua frente é seu e de mais ninguém é uma sensação única e que vale a pena todo o esforço feito para poupar dinheiro e comprar equipamentos novos.

Essas são as vantagens de comprar equipamentos, e como bem vimos, existem as vantagens de comprar e de alugar. É válido pensar e repensar para saber qual a melhor para a realidade do seu negócio.

Considerações finais

Dessa forma você terá a certeza de que estará investindo em equipamentos de qualidade e com um preço que cabe no seu bolso, entendendo a importância e diferença que equipamentos de qualidade trarão para a sua empresa e rotina.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.