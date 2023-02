Melhores ideias do que dar de presente Dia dos Namorados!

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de fevereiro de 2023.

O Dia dos Namorados é uma das datas mais esperadas pelos apaixonados. Contudo, muitas vezes, escolher um presente para a pessoa amada é um tanto quanto difícil. Afinal, qual presente é bom e romântico?

Para te ajudar nessa tarefa tão especial, preparamos um conteúdo completo com as melhores ideias do que dar de presente Dia dos Namorados. Confira nossas dicas!

Pense no que ele (a) gosta

Essa dica pode parecer bastante óbvia, mas não é. Isso porque, muitas pessoas acabam tendo dificuldade na hora de comprar o presente da pessoa amada, apenas por não se atentar aos gostos da pessoa.

Por exemplo, se seu parceiro (a) gosta de carnaval, uma ótima opção é dar uma fantasia e quem sabe acrescentar alguns brindes para carnaval para deixar o presente ainda mais completo. Ou, se ele (a) gosta de futebol, você pode dar uma camiseta da seleção brasileira ou do time preferido e quem sabe, um ingresso para o jogo?

O importante é dar algo que a pessoa realmente goste e que ainda não tenha, é claro. Além disso, você deve saber que o importante não é o valor do presente, mas sim o significado. Pois, você pode comprar um presente com valor bastante agregado, mas que não tenha significado nenhum para o remetente.

Agora que você já sabe que o significado do presente é mais importante do que o seu valor, proponho dermos algumas ideias para você que quer saber o que dar de presente Dia dos Namorados.

Objetos personalizados

Essa é uma excelente opção de o que dar de presente Dia dos Namorados. Isso porque, além de ser uma opção que geralmente é bastante acessível, existe uma variedade imensa e você pode inovar na criatividade.

Existem diversos brindes dia dos namorados para presentear o seu amor. Desde necessaires, porta long neck, porta lata, porta vinho, mochila, travesseiro, toalha até cooler.

São inúmeras opções para você presentear seu amor e ainda, você pode personalizar o presente com a frase e imagem que desejar. Nada mal, não é mesmo?

Roupas

Essa é uma dica que pode te ajudar muito se a criatividade faltar por aí. Isso porque, tanto homens quanto mulheres amam ganhar roupas.

Para não errar na hora de escolher a peça, preste bastante atenção no estilo de roupa que sua pessoa amada gosta de usar.

Com a internet, você tem ainda mais facilidade, visto que são inúmeras as lojas de roupas online disponíveis para você escolher a peça mais bonita e acessível.

Perfumes e cosméticos

O perfume também é uma das melhores ideias do que dar de presente Dia dos Namorados. Isso porque, o perfume é um presente que também não tem muito erro, visto que (quase) todo mundo gosta.

Mas, assim como a dica de cima, você deve ter cuidado ao escolher o aroma do perfume da pessoa amada. Se ela gosta de perfumes doces, não adianta escolher outra fragrância, e assim vice-versa. Uma boa dica é comprar o mesmo perfume que a pessoa já tem. Isso porque, geralmente, as pessoas costumam usar o mesmo perfume.

Então, mesmo que o perfume do seu amor ainda não tenha acabado, ele pode ficar guardado até o momento oportuno. Além dos perfumes, você também pode presentear seu amor com cosméticos como maquiagens, esmaltes, loções para a barba, creme hidratante, entre muitos outros.

Viagem

Que tal presentear a pessoa amada com uma viagem romântica? Você pode escolher o destino dos sonhos ou um lugar perto para ter um tempo a sós. Talvez, esteja muito em cima da hora, mas você pode se programar para presentear seu amor com uma viagem no próximo ano.

Isso porque com a enorme quantidade de agências de viagens e plataformas online que oferecem o melhor preço, fica ainda mais fácil viajar com o amor da sua vida. Além disso, o destino não precisa ser muito longe, vocês podem ir para uma cidade vizinha, conhecer os pontos turísticos e se hospedar em um bom hotel.

Cesta

A cesta é uma das opções mais clássicas do que dar de presente Dia dos Namorados. Isso porque, esse é um presente que oferece muita versatilidade e praticidade. Visto que você pode montar uma cesta do que quiser.

Lembra que vimos no começo que o importante é o significado do presente e por isso você deve buscar dar algo que seu amor goste? Então, você pode montar uma cesta super recheada com um pouco de cada coisa que seu/sua namorado (a) gosta.

Digamos que sua namorada gosta de maquiagem, que tal encher uma cesta com um pouco de maquiagem, pincéis e até flores para deixar tudo mais romântico? Ou, se seu namorado gosta de jogar videogame, que tal uma cesta com os personagens preferidos, um jogo para rodar no Playstation e até chocolates?

O importante é usar a criatividade e fazer toda a montagem da cesta com muito amor e capricho!