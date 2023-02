4 tecnologias que dependem de uma boa internet para funcionar

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2023.

Atualmente, grande parte dos equipamentos e aparelhos do nosso dia a dia necessitam de internet para executarem suas funções corretamente. Afinal, é normal que, em plena era da comunicação, tudo precise estar devidamente conectado.

Por outro lado, alguns desses dispositivos demandam uma internet rápida e estável para um melhor desempenho e performance. Nesse sentido, separamos 4 tecnologias que só funcionam diante de uma conexão veloz e constante. Confira!

Mas, afinal de contas, o que pode ser considerado uma boa velocidade de internet?

A princípio, tudo vai depender do seu uso e da quantidade de pessoas dividindo a conexão com você. De modo geral, um pacote que oferece 25 Mbps de velocidade de download e 3 Mbps de velocidade de upload pode ser considerado um bom negócio – essa quantidade é suficiente para baixar e assistir filmes, participar de reuniões e jogar online, por exemplo.

Dito isso, veja a relação que preparamos com as principais velocidades de internet e as suas recomendações de uso:

0-5 Mbps – Com essa velocidade você consegue verificar os seus emails sem nenhuma interferência, ouvir suas músicas através de streamings como Spotify e Deezer e ainda fazer pesquisas no google.

5-40 – Aqui, você consegue usar seu dispositivo para assistir a filmes e séries com boa qualidade de imagem, chamadas de vídeo estáveis via Skype, Facetime e Google Meeting e também participar de partidas online para um jogador.

40-100 – Assista a vídeos e filmes com qualidade de imagem excelentes, participe de partidas online multiplayer e faça download de arquivos pesados.

100-500 – Streaming de vídeo em ultra definição sendo transmitido em diversas telas, download rápido de arquivos grandes e partidas online com vários jogadores.

500-1000 – Essa velocidade permite que você faça tudo o que foi citado nessa relação e muitas outras atividades.

4 tecnologias que depende de uma boa intenção para funcionar

Maquininha de cartão de crédito

Você já entrou numa loja, escolheu o produto que queria e, ao realizar o pagamento via cartão, viu que a maquininha não emitia o seu recibo? É provável que todos nós já tenhamos passado por situações como essa.

Em suma, o motivo disso acontecer está relacionado a recepção da internet, que devido a sua instabilidade acaba prejudicando a performance do aparelho.

Desktops

Se você é uma pessoa que gosta de jogar online com os amigos, sabe que uma boa internet influencia seu desempenho nas partidas. Fora isso, o download de materiais, documentos importantes, vídeos e filmes dependem de uma banda larga veloz e de qualidade.

Dispositivos móveis

Dispositivos móveis como smartphones, notebooks e Ipads também precisam de uma boa internet para funcionarem adequadamente.

Com relação aos smartphones, é importante que a conexão seja veloz e estável para que o celular não trave quando você estiver vendo fotos e vídeos no Instagram e no YouTube. O mesmo vale para notebooks e Ipads, que tem seu funcionamento prejudicado quando não estão conectados a uma banda larga.

Smart TVs

Para aqueles que não abrem mão de um bom entretenimento, as Smart TVs são uma ótima pedida. Entretanto, para aproveitar os principais recursos do aparelho, você vai precisar de um provedor de internet banda larga. Isso porque será necessário realizar atualizações constantes no dispositivo, que podem se estender por horas caso sua conexão seja lenta.

Assine uma internet banda larga de qualidade com o Portal Entre

Se você precisa de um provedor de internet em Tamoios ou em outras regiões como Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, R.Dourado/Prof Souza ou Barra de São João, o Portal Entre é a sua melhor opção.

Com uma rede integralmente em fibras ópticas e tecnologia FTTH GPON de última milha, o Portal Entre oferece uma vasta quantidade de serviços para você e sua empresa, desde serviços de assinatura até circuitos dedicados ponto a ponto.

Para mais informações, acesse nosso site e fale com um dos nossos consultores.