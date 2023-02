O Athletico Paranaense realmente tem vantagem de jogar em grama sintética no seu estádio?

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2023.

Não é de hoje que o gramado sintético do Athletico Paranaense gera discussões e debates sobre o real impacto desse tipo de superfície dentro do jogo. Especialmente nos primeiros jogos após a inauguração da Arena da Baixada, o gramado sintético se mostrou um verdadeiro inimigo dos times que iam jogar lá. Pelo menos, de maneira subjetiva, já que os dados que existem até aqui não são suficientes para provar que o time de Curitiba realmente tem vantagem competitiva ao jogar em um gramado sintético.

No entanto, cabe uma reflexão sobre o que realmente é a grama sintética e como ela reage em um jogo de alto nível, como é o caso dos jogos do Athletico Paranaense.

Grama sintética é parecida com grama natural?

Segundo a JC Decor, especialista em venda de grama sintética em todo o Brasil, “alguns modelos de gramado sintético têm mais aparência natural do que outros. Tudo vai depender do tipo de gramado adquirido, já que existem inúmeros tipos de gramas diferentes. A grama sintética decorativa é uma das mais procuradas no mercado e para o jardim, ela simula muito bem o gramado natural.”

A grama sintética traz benefícios para quem vai jogar futebol?

Para quem vai jogar futebol, a grama sintética pode pesar devido a superfície emborrachada que se encontra na parte inferior do gramado. Se houver um excesso de borracha, o jogo pode ficar pesado, embora a textura também seja muito semelhante ao gramado natural. E quando o projeto é bem acabado, com um terreno liso e com a grama correta, o jogo se torna muito veloz, a bola pode quicar mais, entre outras características.

A grama sintética também pode ser encontrada em cores diferentes, além do verde. E nesse caso, a semelhança com gramados naturais é zero, embora a textura ainda seja parecida.

Por isso, é difícil interpretar que o Athletico-PR realmente tenha qualquer tipo de vantagem, já que nos jogos fora de casa o time acaba jogando em gramados naturais.