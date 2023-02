Como obter resultados sem impactar a estrutura da empresa?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

Gestão organizacional é um modelo de administração que inclui estratégias direcionadas para guiar o funcionamento de uma organização, por meio de processos internos e externos, com a cooperação entre os colaboradores para alcançar os objetivos gerais pré-estabelecidos. O conceito desse sistema é orientar as etapas dos processos estratégicos de forma eficaz, fomentando o trabalho em equipe para a construção de um ambiente propício ao progresso e proporcionar melhorias internas, com base em uma política de valores e ações determinadas.

Segundo a pesquisa “Cultura organizacional: é hora de agir”, realizada pela PWC, 72% das empresas entrevistadas declararam que a cultura ajuda a impulsionar iniciativas de mudança bem-sucedidas. Da mesma forma, quase 70% dos que dizem que suas organizações foram capazes de se adaptar no último ano, em meio à pandemia, asseguram que a cultura tem sido fonte de vantagem competitiva no mercado.

Para Cristina Boner, presidente do Conselho de Administração do grupo Drexell, a gestão organizacional é responsável por estabelecer metas, planejar ações estratégicas, gerenciar recursos, monitorar a performance dos funcionários, melhorar a comunicação interna e estabelecer processos que permitam um avanço contínuo.

“Esse gerenciamento desempenha um papel fundamental na tomada de decisões e no desenvolvimento de novos produtos e serviços, sendo essencial para manter a empresa competitiva no mercado e ter o crescimento a longo prazo”.

Gestão organizacional na prática

Como a gestão organizacional é um conceito já difundido entre as empresas, no qual podem adotar diferentes vertentes e modelos de estruturação, de acordo com o propósito de cada organização, há aspectos que são comuns e recorrentes na proposta de aplicação e execução desse gerenciamento.

De acordo com Cristina Boner, como essa gestão pode afetar positivamente toda a estrutura dentro de uma organização, é possível iniciar a implementação com o alinhamento do propósito da empresa, que irá reger o presente e o futuro, por meio do estabelecimento de uma cultura norteada pela missão, visão e valores do empreendimento, que são os pilares que devem ser compartilhados por todas as equipes da organização.

Ainda de acordo com a pesquisa da PWC, 67% dos entrevistados dizem que a cultura é mais importante do que a estratégia ou as operações. Sendo que a maioria dos entrevistados concorda que as prioridades no campo da cultura devem incluir recrutamento e retenção, digitalização, saúde e segurança e colaboração.

Há também outras iniciativas que podem ser implementadas dentro do ambiente corporativo, como: definição de estratégias internas e externas; a concretização de uma cultura organizacional; contratação e retenção de talentos; avaliação de processos e etc.

Além dessa visão macro da gestão organizacional, que envolve todas as esferas dentro de uma empresa, também é possível implementar esse conceito em estratégias em um cenário micro, como por exemplo, a elaboração de um cronograma de um serviço ou o lançamento de um produto no mercado.

Boner defende que o gerenciamento da estrutura e o cronograma de um serviço são essenciais para assegurar que as metas e objetivos sejam alcançados dentro do prazo estipulado, pois permitem aos gerentes e equipes estabelecer metas realistas e criar planos de ação para alcançá-las.

“Em um mundo cada vez mais competitivo, a gestão possibilita que os projetos sejam concluídos dentro do cronograma e dentro do orçamento. Além disso, eles também ajudam que os projetos sejam concluídos de forma eficaz e eficiente”, pontua.

Para mais informações, basta acessar: www.cristinaboner.com.br