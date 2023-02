Prédios possuem o suporte necessário para instalar banheiras nos apartamentos?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2023.

Muitas pessoas gostariam de ter uma banheira, às vezes ficam na dúvida para saber se vale a pena esse tipo de instalação em apartamentos. E é na BBB Banheiras que você encontra os melhores modelos de banheiras, spas e ofurôs para instalar na sua casa e apartamento.

Algumas dessas dúvidas que acabam impedindo as pessoas de terem banheiras em seus apartamentos é saber se um apartamento possui o suporte necessário para esse tipo de instalação.

Pensando nisso, nós produzimos esse conteúdo sobre as principais coisas que você precisa saber sobre a instalação de uma banheira em apartamentos. Confira a seguir:

É possível instalar uma banheira em apartamento?

De forma geral, sim! Entretanto, é sempre necessário consultar a construtora do prédio, pois se ele for muito antigo, pode ser que haja problemas. Mas assim que liberado pela construtora, é super possível sim!

Quais requisitos devem ser seguidos para ter banheira em apartamento?

Como citamos anteriormente, é necessário consultar a construtora do prédio para ter certeza de que esse tipo de instalação pode ser realizada no seu apartamento. Entretanto, não para por aí, você precisa avaliar outros aspectos com o condomínio.

Depois de conferir com a construtora, é necessário conversar com o zelador e síndico do prédio para saber se a autorizado ter as banheiras, devido às mudanças de estrutura e alvenaria que são realizadas.

Para finalizar esse quesito de autorizações, você também deve conferir com o síndico e zelador se é possível fazer a instalação no local de interesse. Isso porque, existem prédios que autorizam banheiras nos cômodos internos do apartamento, mas não autorizam em cômodos externos, como varandas e coberturas.

Quais são os modelos mais indicados para apartamento?

No mercado é possível encontrar diversos tipos de banheiras para apartamentos, mas se você procura uma banheira com hidromassagem, a banheira spa embutida é a ideal, pois se adapta super bem às suítes.

Agora, se você procura um modelo diferente, as banheiras freestanding são ótimas, pois não necessitam de instalação fixa e é possível encontrá-las tanto no modelo de ofurô em madeira, como em gel coat e acrílico.