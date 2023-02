Quais são os cuidados com ofurôs instalados em casa?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2023.

O ofurô é uma banheira que chama muita atenção devido ao seu design diferente das demais banheiras e isso implica alguns cuidados específicos. Na BBB Banheiras você possui o acesso a um catálogo incrível de ofurôs e banheiras imperdíveis para instalar na sua casa!

Pensando nisso, nós preparamos esse conteúdo com algumas dicas de cuidados para ter com ofurôs instalados em casa. Confira a seguir:

Cuidados com ofurôs em madeira

Os ofurôs em madeira são banheiras que necessitam de um cuidado especial. Isso porque são modelos com um acabamento diferente e sem uma instalação fixa, desse modo, não são enchidas em todos os usos.

Esses modelos são enchidos normalmente a cada 2 meses, mas para que isso seja possível é necessário ter cuidados especiais ao utilizar o ofurô.

O primeiro deles é sempre tomar uma ducha antes de entrar na água. Esse hábito auxilia a tirar todas as impurezas do corpo que podem desequilibrar o nível químico da água.

Além das impurezas também são eliminados resquícios de cremes, protetor solar e outras loções que em contato com a água mudam seu equilíbrio químico.

Outro cuidado essencial é com o equilíbrio da água. É essencial que você tenha um kit de equilíbrio químico para água do ofurô. Assim, antes de ser utilizado você consegue conferir se a água está própria para uso e sempre equilibrar os níveis quando encher o ofurô com água nova.

Para finalizar os cuidados fundamentais com esse tipo de banheira, é indispensável que ele tenha uma tampa, para que os fluidos externos não entrem em contato com a água.

No mercado, também é possível encontrar outros modelos de ofurôs, como os mais modernos, que se assemelham com os spas. Essas banheiras precisam de um cuidado mais simples, sem a necessidade de deixar sempre cheia.

Devido à instalação embutida, é ideal que a limpeza sempre seja realizada antes do uso com um pano úmido e uma vez a cada 15 dias, realizar uma lavagem mais profunda com um produto desengordurante, como detergente, água quente e uma escova.

Além disso, por conta do descarte da água na casa, uso e limpeza da banheira, não há problemas em entrar na água com loções de banho, inclusive existem diversos produtos utilizados durante o banho com ofurôs mais modernos, como as espumas.