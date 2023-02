Quais são os cuidados com spas instalados em casa de campo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2023.

Ter um spa em uma casa de campo é uma vantagem extremamente vantajosa. Entretanto, são necessários alguns cuidados para manter sua qualidade. Na BBB Banheiras você encontra os melhores modelos de spas para instalar na sua casa de campo e ter direito a banhos incríveis de relaxamento e descanso.

Sendo assim, confira esse artigo com dicas dos principais cuidados que você deve ter com os spas instalados em casas de campo:

Cuidado ao utilizado

Ter cuidados durante o uso de um spa é essencial para seu bom funcionamento e ele deve ser feito tanto em spas para casa de campo, quanto nas de nossa própria casa.

Sendo assim, é sempre interessante conferir se o funcionamento da banheira, tanto na temperatura da água, quanto nos jatos de hidromassagem, para evitar acidentes.

Caso você utilize produtos durante o banho no spa, como cremes, espumas, sabonetes e shampoos, o ideal é realizar uma limpeza após o banho, para não ficarem resquícios acumulados.

Cuidado após o uso

Agora, os cuidados que iremos citar, são para preservação da banheira, já que é comum que nas casas de campo, os spas fiquem um tempo sem serem usados.

Dessa forma, é ideal realizar uma limpeza com água quente, um desengordurante, sabão neutro e escova para tirar todas as sujeiras que podem ficar acumuladas durante o banho.

Para essa limpeza você deve ligar a hidromassagem e encher a banheira com água quentes e sabão neutro, depois, esvazie-a e com a escova, limpe todos os jatos e extremidades da banheira com a escova e o desengordurante. Para finalizar, passe água e deixe secar.

Outro ponto para atenção, é quanto a cobertura do spa, se o seu modelo não tiver uma tampa própria, é interessante comprar uma lona para cobertura da banheira, assim ela não ficará exposta a possíveis impactos, principalmente, se ficar em uma área externa da casa de campo.

Por fim, é indispensável desligar a parte elétrica da banheira spa, pois caso haja tempestades e quedas de energia, a sua banheira estará segura, sem o perigo de poder entrar em curto-circuito e queimar as saídas de água e ar que realizam a hidromassagem.