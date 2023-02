Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2023.

Nem sempre é possível limpar todos os cômodos e móveis da casa, principalmente pela correria que enfrentamos diariamente. Por ser utilizado todos os dias, o banheiro acaba ficando sujo. Inclusive, o box do banheiro também acaba acumulando sujeira. Por isso, é importante manter uma limpeza regular do box do banheiro e dos demais cômodos e móveis da casa.

Você sabe como limpar o box do banheiro? Confira algumas dicas a seguir!

Qual a importância de manter o box do banheiro limpo?

Antes de conhecer algumas dicas de como limpar o box do banheiro, por que não saber qual é a importância de mantê-lo sempre limpo? Tomar banho todos os dias é um hábito dos brasileiros. Logo, é normal que o box do banheiro acumule sujeira e aparente não estar limpo.

No caso, garantir a limpeza do box do banheiro é essencial para quem deseja ter um banheiro sempre limpo e higienizado. Além disso, deixar o box sujo pode acarretar diferentes problemas no futuro, como manchas no vidro que são bem difíceis de tirar.

Quais produtos escolher?

Se você deseja saber como limpar o box, saiba que é essencial escolher os produtos de limpeza para banheiro ideais, bem como os melhores acessórios para garantir a higienização do box. Por ser usado diariamente, o box do banheiro acumula muita gordura e sujeira.

Para realizar uma limpeza eficiente, você precisa usar produtos de limpeza que não danifiquem a superfície do vidro e garantam a higienização adequada do box do banheiro. Por conta disso, evite escolher produtos abrasivos para esse tipo de higienização.

Escolha esponjas e panos macios para limpar o box do banheiro. Opte por usar panos de microfibra e priorize o lado macio na esponja. Um dos melhores produtos de limpeza para esse tipo de serviço é o limpa vidros.

Use água quente para limpar o box do banheiro

Uma das melhores dicas para quem deseja saber como limpar o box do banheiro é usar água quente. No caso, pode ser a água do próprio chuveiro, desde que esteja no modo mais quente. A água em temperatura elevada ajuda no processo de lavagem e enxague do box, porque consegue eliminar a gordura de tecidos e superfícies, como o vidro do box do banheiro.

Pensando nisso, antes de aplicar os produtos de limpeza de sua preferência para limpar o box do banheiro, molhe a superfície do vidro com água quente e facilite sua vida.

Não tem limpa vidros? Use outros produtos

Se você quer limpar o box do seu banheiro, mas não tem um limpa vidros em casa, saiba que existem misturas caseiras de produtos de limpeza que podem te ajudar nessa tarefa. Como o principal objetivo é remover a gordura e sujeira da superfície do vidro do box, pense em produtos que agem como bons solventes.

No caso, produtos como sabão em pó, bicarbonato de sódio e até mesmo vinagre branco, que não é um produto de limpeza, podem te ajudar na hora de limpar o box do seu banheiro. Com esses produtos, você consegue preparar uma mistura eficiente. No caso, a proporção é de 1 colher de sopa de vinagre branco, 1 de sabão em pó e 2 de bicarbonato de sódio para cada 1 litro de água.

Cuidado com o metal do box!

Se você tem um box no banheiro de casa, sabe que ele não é feito apenas de vidro. Existem partes (esquadrias) que são feitas de metal. Geralmente, de alumínio ou aço inox. Na hora de limpar o box do banheiro, lembre-se de certificar que sabe qual é o material do box.

Se você tiver esquadrias no box do banheiro, tome um cuidado especial na hora de realizar a limpeza. Caso o material seja alumínio, não use materiais abrasivos, como o cloro. Eles podem danificar o material. Caso seja de aço inox, evite o uso de alvejantes, removedores de tintas e água sanitária. As esponjas de aço também não devem ser utilizadas.