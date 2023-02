Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2023.

Um salão de beleza é um lugar onde são prestados serviços de beleza para mulheres e homens. A indústria da beleza está crescendo e se desenvolvendo a cada dia, o que é muito agradável. Há muitas direções, que vão do serviço de unhas à depilação a laser. Os salões de beleza estão envolvidos em vários tipos de serviços, como por exemplo:

Cabeleireiros – corte de cabelo, coloração do cabelo. Manicure – cuidados com os dedos, revestimento com gel polidor, limpeza e polimento. Pedicure – cuidado dos dedos dos pés e dos pés. Extensão de cílios – aumentar o volume de seus cílios.

É muito conveniente para os clientes fazer todos os seus serviços de beleza em um só lugar. Os clientes escolhem serviços de qualidade, atitude educada e conforto. Mas primeiro eles olham para sua marca (marca, logotipo, banners e o nome de seu salão). E para atrair a atenção das pessoas, você precisa criar seu logotipo de forma correta e correta. E, com a ajuda do logotipo, você pode transmitir às pessoas em que área você presta seus serviços. Por exemplo, se você estiver envolvido apenas em serviços de pregos, então o logotipo terá uma imagem de mãos e pregos.

Ao criar uma logomarca, você precisa considerar várias regras, o gerador Turbologo o ajudará com isso. Aqui você pode visualizar os modelos prontos ou criar seu próprio logotipo a seu critério.

E assim, algumas regras para criar seu logotipo

Seleção de ícones

Na maioria das vezes, muitos logotipos de salões de beleza descrevem silhuetas de meninas, cabelos bonitos, cílios volumosos e exuberantes, manicures bonitas. Considerando tudo isso, é necessário ir além das fronteiras e tentar algo novo e incomum. Por exemplo, no logotipo do barbeiro, ao invés de belos cabelos bem aparados, pode-se fazer uma imagem de tesoura e o nome do salão.

2.. Estilo

O estilo também é importante. É melhor usar ícones em formato vetorial. A imagem com linhas finas transmitirá sofisticação e leveza.

Seleção de cores

À primeira vista, as pessoas prestam atenção à cor do logotipo. Em um serviço de beleza, é melhor usar tons pastéis:

Azul

Bege

Pink

Seleção da fonte

A escolha da fonte é de particular importância. Afinal, o nome de seu salão é descrito com a ajuda de uma fonte. Ela deve ser o mais legível possível e se ajustar estilisticamente a outros elementos.

Conclusão

Usando as regras acima, crie seu próprio e único logotipo. Analise seus concorrentes, mas não copie, mas, pelo contrário, seja criativo. Afinal, criar um logotipo se tornou mais fácil com a ajuda do gerador Turbologo.