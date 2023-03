FCA: a história de um dos grupos que formou a Stellantis

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2023.

O surgimento da Stellantis mexeu com todo o mundo empresarial, sobretudo com a indústria automobilística em geral. A nova instituição, basicamente, surgiu como o fruto da fusão de outros dois grupos do segmento: o PSA Group, encabeçado pela Peugeot; e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que tem como principais marcas as que dão nome ao conglomerado. Mas você conhece a história da segunda marca em questão?

Unir empresas tão gigantes em seus respectivos mercados como a Fiat e a Chrysler é sempre um desafio. Imagine, então, uni-las com outras catorze empresas, incluindo um novo grupo de instituições? Foi essa façanha que a Stellantis surgiu. Mas a FCA, por si só, já tinha uma rica história.

Surgida já imensa

A história do conglomerado automobilístico era recente. A fusão entre o Grupo Chrysler e a Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat SpA) foi consumada no dia 12 de outubro de 2014. A curiosidade fica por conta da sede da antiga instituição: a italiana Fiat e a estadunidense Chrysler tinham como sede corporativa a cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, enquanto a principal cidade da parte financeira da marca era Londres, no Reino Unido.

Para gerir todo o grupo e todos os tipos de carros, duas subsidiárias principais apareciam para o mercado. Uma delas era a FCA Itália, que substituiu a Fiat Group Automobiles SpA, sediada em Turim – cidade-berço da montadora italiana e contava, também, com os carros da Jeep. Do outro lado do Atlântico, havia a FCA EUA, na cidade de Auburn Hills, no estado de Michigan – onde foi fundada a empresa americana.

Haviam, no início da fusão, onze marcas sob o guarda-chuva da FCA:

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Dodge

Fiat

Fiat Professional

Jeep

Lancia

Maserati

Ram Truck

Sentiu falta de uma? Pois bem: a Ferrari, conhecidíssima marca que estava sob o comando dos carros da Fiat 2022, foi desmembrada da FCA em 2016.

Atuação

Eram, ao todo, quatro mercados globais atendidos pela marca:

América do Norte e Central, representadas pelo North America Free Trade Agreement (NAFTA)

América do Sul (conhecida pela sigla LATAM)

Ásia-Pacífico (conhecida pela sigla APAC)

Europa, Oriente Médio e África (conhecida pela sigla EMEA)

Os valores que envolvem o conglomerado impressionam. Em 2019, último ano de operação da empresa, foram 108 bilhões de euros, com receita operacional de quatro bilhões de euros e ativos totais de 96,87 bilhões de euros – este último dado refere-se ao ano de 2018.

Nova fusão

No dia 31 de outubro de 2019, a então recente FSA anunciou ao mercado que tinha a intenção de se fundir com a PSA, detentora de marcas como a Peugeot e a Citroen. Em 18 de dezembro do mesmo ano, os grupos entraram em acordo, e a Stellantis (nome surgido em 2020) surgiu, na prática, em 2021 – com direito a Jeep Renegade versões.