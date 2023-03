5 tipos de joias para usar na praia sem medo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2023.

Tem muita gente que não abre mão de se vestir bem nem na praia. E o que é melhor para complementar o look do que belas joias? Só que, no ambiente próximo ao mar, é preciso tomar cuidado redobrado para que o sal não estrague as peças.

Por isso, neste texto, você vai descobrir tipos de joias para usar na praia e ser feliz sem medo de que elas escureçam.

Pode usar joia na praia?

Uma das perguntas que vem à mente no momento de arrumar as malas para o verão é: levar ou não os acessórios mais caros e quais podem ser levados? Afinal, existem tipos de joias para usar na praia?

No geral, todo tipo de joias pode ser usada na praia. O problema é que certos materiais podem oxidar e causar dor de cabeça para fazê-los recuperar a beleza. Assim, na hora de levar as joias para aproveitar o verão, escolha, além da estética, os materiais menos corrosivos.

Quais cuidados ter com as joias na praia?

Para não danificar as joias quando usá-las na praia:

evite tomar banho de mar usando os acessórios;

lave-as com água doce várias vezes no dia, para tirar o excesso de sal, areia e protetor solar;

prefira cordões e brincos, pois vão ter menos contato com a areia, evitando que arranhem;

leve caixinhas para guardá-las de forma segura e não as deixe em bolsas sob o sol.

Levar joias para usar na praia também requer um cuidado com o seu bem-estar. Evite joias que podem causar alergias, materiais que podem esquentar demais e queimar a sua pele e acessórios muito grandes que podem agarrar em outros objetos e te machucar. No sentido estético, opte por joias leves pois combinam mais com o ambiente de verão.

Tipos de joias para usar na praia

Para te ajudar a escolher quais joias levar à praia, separamos os principais materiais que não estragam. Aqui, consideramos como joia qualquer acessório artístico e luxuoso, independente de ser fabricado em metais nobres e com pedras preciosas.

Prata 925

Joias de prata oxidam com mais facilidade quando entram em contato com a água do mar. Por isso, talvez não sejam a melhor opção de acessório para esse ambiente. Porém, se gostar muito desse material, opte por joias de prata 925 para usar na praia. Elas são mais puras, com uma liga quase completamente de prata, e oxidam menos.

Aço inox

Como as joias de prata oxidam com mais facilidade, também pode-se usar joias de aço inoxidável na praia. Assim, tem-se a mesma cor e brilho, porém em um metal menos nobre e que não escurecerá em contato com a maresia.

Ouro

Entre os metais nobres, o ouro é o que dificilmente escurece apenas em contato com o mar. De qualquer maneira é necessário tomar os cuidados de sempre lavá-lo com água doce, eliminando os resíduos que possam contaminá-lo. Além disso, por ser um dos metais mais caros, deve-se ter uma atenção maior para não perder o acessório.

Pérolas

Será que existem tipos melhores de joias para usar na praia do que as que possuem pérolas? Elas são chiques, combinam com o mar e dá para montar lindos looks com elas. Além disso, um colar de pérolas pode ser confeccionado em nylon, não possuindo nenhum material oxidativo.

O melhor é que, atualmente, a produção de pérolas naturais ocorre a partir de ostras em aquários, o que as deixa menos raras e muito mais baratas. Também é possível encontrar opções ainda mais em conta, como as ostras de água doce, que parecem grãos de arroz.

Resina

A arte em resina provou que as joias não se limitam aos metais nobres. Lindas e luxuosas peças têm sido confeccionadas nesse material e é impressionante a criatividade dos acessórios. Coloridas e leves, as joias em resina são as que mais combinam com a praia.

Então, com os cuidados indicados e escolhendo os materiais certos, é possível usar joias na praia sem precisar ficar se preocupando se elas vão estragar ou não. Diz para gente nos comentários se você gosta de usar joias na praia e qual tipo você costuma levar.