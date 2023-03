5 fatores importantes ao escolher uma nova câmera

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2023.

Comprar uma câmera pode se tornar um desafio para muitos fotógrafos iniciantes. Como acontece com a maioria das coisas, quanto mais opções você tem, menor é a probabilidade de tomar uma decisão.

Hoje em dia, existem centenas de modelos para escolher, e para deixar tudo ainda mais confuso, seu smartphone já tira fotos muito boas!

Quem busca uma marca tradicional, por exemplo, pode escolher entre as diversas opções como Kikon, Canon e Sony. Essa última, inclusive, conta com alguns dos equipamentos mais populares entre os fotógrafos, como a moderna Câmera Sony Alpha.

Com todo o jargão técnico em torno dos termos de fotografia e das partes de uma câmera, tomar uma decisão pode ser intimidador. Para ajudar, listamos a seguir cinco fatores importantes que devem ser levados em consideração:

Qualidade de imagem melhor que a do telefone

Não faz sentido carregar uma câmera se ela não tirar fotos melhor e com uma resolução mais alta do que o seu telefone, ou pelo menos oferecer recursos que o seu telefone não oferece. Vale analisar as especificações de cada modelo para definir essa questão.

Ergonomia que se adapta às suas mãos

Se você não conseguir ir a uma loja de câmeras para realmente segurar o equipamento em mãos, uma boa dica para solucionar esse problema é verificar os comentários de outros compradores. Nesse quesito, é importante avaliar se é grande o suficiente, tem aderência pronunciada e se os botões essenciais parecem distantes o suficiente.

Tamanho adequado aos seus hábitos

Esta é uma pergunta importante. De acordo com a rotina de cada um, há um modelo de câmera mais indicado. Aqueles que já carregam outros equipamentos, por exemplo, devem optar por uma versão mais leve e compacta. Assim como quem viaja muito e precisa descolar a câmera com praticidade entre um voo e outro.

Disponibilidade de lentes que se adequam ao seu orçamento e necessidades futuras

Se você escolher uma câmera compacta com lente fixa, não há necessidade de considerar isso. Mas se você optar por uma câmera com lentes intercambiáveis, dê uma olhada nas outras lentes disponíveis. Eles estão na sua faixa de preço? Existem distâncias focais que você precisa? As lentes de segunda mão estão disponíveis?

O modelo mais recente dentro do seu orçamento

Com a tecnologia das câmeras avançando tão rápido, a recomendação é sempre investir em modelos mais recentes. Se o seu orçamento não puder chegar ao último lançamento, sempre é possível encontrar descontos ou promoções do modelo anterior. Há ainda a opção de segunda mão, que deve ser pensada de acordo com a procedência e confiabilidade do vendedor.