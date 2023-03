A Dupla é mais um canal no Youtube que se destaca pela cobertura alternativa de futebol

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2023.

Com o crescimento da popularidade no consumo de conteúdo na internet, especificamente nas redes sociais, a cobertura esportiva também passou por mudanças no formato de produzir e entregar informações.

Um canal que vem se destacando entre os fãs de futebol é “A Dupla”. Os repórteres/setoristas Thaigor Janke e Matheus D’Avila entregam conteúdo diário sobre as últimas notícias do Grêmio e Internacional, os dois principais clubes do Rio Grande do Sul.

Com 103 mil inscritos até o momento e 2.400 vídeos, os dois criadores de conteúdo entregam informações dos bastidores para os torcedores, além de abordarem assuntos que estão em alta nos clubes.

Diversidade facilita o consumo de conteúdo

Além do canal do Youtube, que é o ponto forte dos dois criadores de conteúdo, o canal também conta com um grupo no Telegram focado em dicas de apostas esportivas.

O canal “A Dupla”, que tem parceria com o site KTO, no aplicativo do telegram, conta com um grupo focado na comunidade que busca por apostas esportivas.

No geral, o processo de consumir informações sobre o time do coração, acompanhar bastidores, as últimas do mercado da bola e receber dicas para apostar nos melhores mercados, se tornou mais fácil e simples.

Parcerias aquecem o mercado

O canal dos repórteres Thaigor Janke e Matheus D’Avila, com um público forte e engajado no Rio Grande do Sul por conta da cobertura focada nos dois times mais famosos do Estado, gera interesse nas casas de apostas.

A KTO, analisando o cenário, busca a parceria, principalmente pela confiança no conteúdo do canal “A Dupla”.

Além disso, tentando atingir o público dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul, buscou criadores de conteúdo que conversam com este público alvo. Sendo assim, consegue aproximar os usuários das apostas esportivas.

Por este envolvimento com a KTO, o canal também oferece dicas de apostas esportivas, juntando o útil ao agradável.

Os inscritos, no primeiro momento, têm contato com a casa de apostas. Logo em seguida, mesmo não sabendo a apostar, receberão dicas dos próprios criadores de conteúdo, que entendem muito de futebol.

A cobertura alternativa se torna a principal fonte de informação para os fãs de futebol

De acordo com pesquisa realizada pelo Comscore, 96% dos brasileiros consome conteúdos jornalísticos nos dispositivos móveis.

Este número destaca a busca pelos formatos alternativos pelos usuários. É muito mais prático acompanhar as notícias do time do coração, busca por dicas de apostas esportivas e outro tipo de conteúdo na palma da mão.

A liberdade de escolha em relação a hora que quer assistir certo tipo de conteúdo também é outro ponto de destaque.

Novo formato só tende a crescer

Diferente da mídia tradicional, os conteúdos alternativos, além de serem consumidos em qualquer momento, na palma da mão do usuário, também contam com a interatividade.

Adotando um formato mais descontraído, a interação entre os criadores de conteúdo e os consumidores, é algo possível. Fazer brincadeiras, perguntas e questionar se tornou possível com as seções de comentários nos canais das redes sociais.

O canal do Youtube, a principal fonte de conteúdo dos criadores, se ramifica, abrindo espaço para canais no Twitter, Instagram, Telegram e Tiktok, tornando o consumo e interação cada vez mais rápidos.