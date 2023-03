Quais são as opções de armazenamento disponíveis no S21 FE?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de março de 2023.

Procurando por um celular e quer saber quais são as opções de armazenamento disponíveis no S21 FE? Aqui temos as informações para você.

O armazenamento é uma das características mais importantes em um smartphone moderno por permitir armazenar fotos, vídeos, aplicativos e outros arquivos importantes.

O Samsung Galaxy S21 FE é um dos smartphones mais recentes da Samsung em 2021 e vem com várias opções de armazenamento.

Portanto, exploraremos quais são as opções de armazenamento disponíveis no S21 FE e suas características.

Quais são as opções de armazenamento disponíveis no S21 FE

Opções de Armazenamento

O Samsung Galaxy S21 FE vem com duas opções de armazenamento interno: 128 GB e 256 GB.

Ambas as opções oferecem muito espaço para armazenar fotos, vídeos, aplicativos e outros arquivos importantes.

É importante lembrar que o espaço de armazenamento disponível real será menor do que o especificado, pois o sistema operacional e os aplicativos pré-instalados ocupam uma parte significativa do espaço de armazenamento.

A opção de 128 GB é ideal para a maioria dos usuários, permitindo armazenar muitos arquivos, incluindo fotos e vídeos de alta qualidade.

No entanto, se você precisar de ainda mais espaço, a opção de 256 GB pode ser mais adequada às suas necessidades.

Expansão de Armazenamento

Se você precisar de ainda mais espaço de armazenamento, o S21 FE também oferece a capacidade de expandir o armazenamento usando um cartão microSD.

O dispositivo suporta cartões microSD de até 1 TB, o que é uma quantidade enorme de espaço de armazenamento adicional.

Para usar um cartão microSD, basta inserir o cartão em um slot na bandeja de cartão SIM.

Após inserir o cartão, você pode optar por usar o armazenamento adicional para armazenar fotos, vídeos e outros arquivos, ou pode optar por instalar aplicativos no cartão para economizar espaço na memória interna do dispositivo.

Benefícios do Armazenamento Adicional

Usar um cartão microSD para expandir o armazenamento do seu dispositivo pode trazer vários benefícios.

Primeiro, você pode armazenar uma quantidade maior de fotos e vídeos de alta qualidade, permitindo capturar mais momentos importantes sem se preocupar com o espaço disponível.

Além disso, o armazenamento adicional pode permitir que você instale mais aplicativos em seu dispositivo sem sacrificar o desempenho ou a velocidade. Isso é especialmente útil se você usa muitos aplicativos ou joga jogos pesados no seu smartphone.

Como escolher a melhor opção de armazenamento

Para escolher a melhor opção de armazenamento para o seu Samsung Galaxy S21 FE, é importante considerar suas necessidades de armazenamento.

Se você costuma armazenar muitos arquivos, fotos e vídeos, a opção de 256 GB pode ser a mais adequada. Já se você usa o dispositivo principalmente para chamadas, mensagens e aplicativos básicos, a opção de 128 GB deve ser suficiente.

Gerenciando o armazenamento no S21 FE

Gerenciar o armazenamento regularmente em seu Samsung Galaxy S21 FE é importante para manter o desempenho do dispositivo e garantir que você tenha espaço suficiente para armazenar novos arquivos e aplicativos. Para gerenciar o armazenamento, você pode seguir algumas dicas:

Exclua arquivos antigos: verifique regularmente os arquivos que você não precisa mais, como fotos, vídeos, áudios e outros arquivos, e exclua-os para liberar espaço de armazenamento.

Transfira arquivos para um cartão microSD: se você tem um cartão microSD instalado em seu dispositivo, pode transferir arquivos do armazenamento interno para o cartão para liberar espaço.

Use aplicativos de gerenciamento de armazenamento: existem vários aplicativos de gerenciamento de armazenamento disponíveis na Google Play Store que podem ajudá-lo a identificar quais arquivos estão ocupando mais espaço e gerenciá-los com facilidade.

Seguindo essas dicas, você pode garantir que terá espaço suficiente no seu dispositivo e evitará problemas de desempenho relacionados ao armazenamento cheio.

Dicas para economizar espaço de armazenamento

Além de gerenciar o armazenamento regularmente, existem outras dicas que você pode seguir para economizar espaço de armazenamento no seu Samsung Galaxy S21 FE. Algumas dessas dicas incluem:

Limpe a cache de aplicativos regularmente: a cache dos aplicativos pode ocupar muito espaço de armazenamento ao longo do tempo. Limpe a cache de aplicativos regularmente para liberar espaço.

Armazene fotos e vídeos na nuvem: usando serviços de armazenamento em nuvem, como Google Fotos, você pode armazenar fotos e vídeos na nuvem em vez de armazená-los localmente no dispositivo.

Use aplicativos de streaming em vez de baixar arquivos: em vez de baixar filmes, músicas e outros arquivos, use aplicativos de streaming, como Netflix, Spotify e YouTube, para economizar espaço de armazenamento.

Desinstale aplicativos que você não usa mais: desinstale aplicativos que você não usa mais para liberar espaço de armazenamento e melhorar o desempenho do dispositivo.

Ao seguir essas dicas, você pode economizar espaço de armazenamento em seu Samsung Galaxy S21 FE e garantir que tenha espaço suficiente para armazenar o que precisa.

Conclusão

Viu quais são as opções de armazenamento disponíveis no S21 FE? O Samsung S21 FE oferece várias opções de armazenamento para atender às necessidades de diferentes usuários.

Com opções de 128 GB e 256 GB, você pode escolher a capacidade de armazenamento que melhor se adapta às suas necessidades. Além disso, a opção de expandir o armazenamento usando um cartão microSD permite que você armazene ainda mais arquivos, fotos e vídeos.

A expansão do armazenamento pode trazer vários benefícios, permitindo que você capture mais momentos importantes e instale mais aplicativos em seu dispositivo.

Agora que já sabe quais são as opções de armazenamento disponíveis no S21 FE, deixe um comentário em nosso post.