Ranking elege internet mais rápida do Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2023.

Prêmio Melhor Escolha 2023 analisa velocidade de operadoras de banda larga; Paraná é o estado com serviço mais veloz.

Em tempos de trabalho remoto e híbrido, ter uma internet boa e rápida é essencial. O Prêmio Melhor Escolha 2023 aponta qual o melhor provedor de internet banda larga fixa do Brasil em cada estado, para ajudar o consumidor a tomar uma decisão mais acurada no contrato e na negociação com as empresas. A Vivo teve os melhores resultados do levantamento em desempenho de velocidade, com média de 101 Mega – velocidade maior que a média nacional, que é de 79 Mega.

O estudo avaliou milhões de speed tests de internet residencial de operadoras presentes em todo o Brasil, realizados de janeiro a dezembro de 2022, na plataforma de comparação de planos Melhor Escolha. “Com esses dados, é possível entender o cenário da internet no país. Assim, o consumidor consegue comparar os serviços prestados, enquanto que os provedores se atentam para oferecer uma internet de melhor qualidade”, diz Glauciana Nunes, head de Consumer Connection da empresa.

Paraná é o estado com a internet mais rápida

Paraná é o estado com a internet fixa mais rápida, com média de 88 Mega, segundo o Prêmio Melhor Escolha 2023. Ligue é a operadora com a velocidade melhor avaliada na região, dentre suas concorrentes, como Claro Internet e Oi Fibra, de acordo com o ranking, com média de 140 Mega de velocidade.

Dentre as maiores cidades do Brasil, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília tiveram destaque ao registrarem velocidades de internet maiores que a média nacional, com média de 98, 95 e 95 Mega de velocidade, respectivamente.

O levantamento levou em consideração dados oficiais de acessos da Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) sobre os provedores com presença significativa no Brasil e em cada estado. Para serem elegíveis ao ranking do Melhor Escolha, as operadoras deveriam estar presentes nas cinco regiões do país e ter pelo menos 1,5% de participação de mercado e na amostragem da região geográfica avaliada.

O ranking completo pode ser conferido no site do Prêmio Melhor Escolha 2023.

Sobre o Melhor Escolha

Site de comparação de planos e serviços de telecomunicação. Criado em 2014, o Melhor Escolha oferece ferramentas para ajudar o consumidor a tomar decisões acuradas sobre planos de internet, celular, TV por assinatura e combos.