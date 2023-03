Tenha um plano de negócios claro e bem estruturado antes de começar a trabalhar em sua empresa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2023.

Dentro das estratégias empresariais, uma das coisas mais necessárias é saber montar um plano de negócios bem estruturado.

Mesmo com um plano de negócios simplificado, é preciso identificar as possíveis barreiras que podem aparecer na sua jornada, analisar os recursos necessários e avaliar a viabilidade de sua ideia e crescimento antes de colocar tudo em prática.

Contudo, nem todos os negócios de sucesso começam praticando um plano bem formalizado. Ou seja, um galpão metálico não surge, automaticamente, com um plano bem estruturado.

Mesmo assim, muitos dos responsáveis por essas empresas acabam dando alguns passos para trás, com o objetivo de rever suas ideias, pesquisar o mercado e entender melhor quais as estratégias que devem ser implementadas quando o negócio se encontra em um momento delicado.

Neste artigo, você saberá a maneira mais eficiente para montar um plano de negócios e, além disso, reuniremos todas as informações importantes que você precisa saber, para só depois, começar a montar o seu plano. Confira:

O que é um plano de negócios?

Podemos dizer que um plano de negócios é um documento que serve para planejar os objetivos de uma empresa e descrever os elementos internos e externos mais relevantes, como:

Público-alvo;

Produtos e serviços;

Estratégias de marketing;

Cultura organizacional;

Gestão financeira;

Modelo de operações e outros detalhes.

Acontece que todos os negócios possuem áreas específicas para controlar, e esse tipo de plano, em questão, desenvolve um mapa para que a empresa consiga alcançar o sucesso, o que é essencial, inclusive, para uma loja que vende luminária para forro de gesso, por exemplo.

De um modo geral, a importância de saber montar um plano de negócios se aplica tanto para empreendedores, quanto para as pessoas que estão buscando ampliar a empresa ou corrigir possíveis problemas que surgiram, ou podem surgir, no meio do caminho.

Além disso, vale pontuar que o planejamento não elimina os riscos de empreender, mas por sua vez, deve ser considerada como uma medida capaz de evitar eventuais erros que possam acontecer em razão das poucas pesquisas e análises.

A partir do momento que uma empresa especializada em venda de tijolo refratário, por exemplo, atua no mercado com medidas cautelosas, logo, as chances de erros são bem menores.

Quais as vantagens de um plano de negócios?

Até aqui, você pôde entender o que de fato é um plano de negócios. Em seguida, iremos abordar, em tópicos, algumas vantagens que são promovidas através desse tipo de prática. São elas:

Organiza as ideias e estratégias para alcançar objetivos;

Fornece uma visão do tempo, dinheiro e recursos necessários;

Identifica o público e o tipo de cliente ideal para a empresa;

Reduz as chances de criar um novo negócio;

Contribui para a captação de recursos financeiros.

Estas são, portanto, as vantagens que são promovidas ao criar um plano de negócios bem estruturado. Perceba que são benefícios que conseguem, até mesmo, criar valor para uma instituição que trabalha com cursos de trabalho em altura, por exemplo.

Resumidamente, trata-se de benefícios que conseguem influenciar, diretamente, na lucratividade de um negócio. Como você provavelmente já deve saber, um plano de negócios também possui o objetivo de ajudar na estruturação de uma empresa.

Portanto, criar esse tipo de documento deve, sim, ser considerado como uma medida de segurança para garantir a saúde do negócio. Em outras palavras, é uma forma de garantir que uma empresa especializada em venda de tábua de pinus, por exemplo, tenha uma lucratividade saudável.

Dito isso, vamos agora entender quais são os passos que você precisa dar para criar um bom plano de negócios. Abaixo, criamos um passo a passo para te auxiliar nesse processo. Entenda:

Crie um sumário executivo

Inicialmente, você precisa criar um sumário executivo que, por sua vez, é um resumo que contém as informações mais importantes do projeto do seu negócio.

Ou seja, é um documento que você precisa, por exemplo, incluir técnicas (se praticado) de SEO, como pesquisas do tipo “grama sintética preço”.

Neste documento, você deve reunir os principais elementos presentes na gestão, procurando resumir todos os aspectos necessários. Ao criar um sumário, é interessante que você trabalhe as seguintes informações:

Missão da empresa;

Descrição do empreendimento;

Dados da empresa, como endereço e CNPJ;

Perfil dos sócios e colaboradores;

Fatores diferenciais do mercado;

Produtos e serviços oferecidos;

Público-alvo e segmento de atuação;

Investimento e recursos financeiros;

Enquadramento tributário;

Resumo de planos futuros.

De um modo geral, o sumário precisa ser breve e, ao mesmo tempo, claro, para que todas as informações sejam passadas sem levantar dúvidas.

Essa forma de construí-lo se aplica, principalmente, para empresas mais específicas, como um negócio que trabalha com perfuração de estacas.

Descreva sua empresa

Embora o sumário seja um espaço para você colocar uma descrição breve do seu negócio, nesta etapa, é interessante que você possa detalhar ao máximo os aspectos da sua empresa.

Para nortear melhor o desenvolvimento desta etapa do seu plano de negócios, você deve responder a duas perguntas: quem é você e o que planeja fazer?

A partir do momento que você responde estas questões, a prática, naturalmente, funcionará como uma introdução sobre por que você está no mercado e deseja abrir esse negócio.

Análise o seu mercado de atuação

Algumas vezes o mercado pode ser cruel com as pessoas que, antes, não faziam uma boa análise. Esse cuidado é válido para qualquer tipo de negócio, independente do setor.

Para sair em vantagem, o ideal é escolher bem o segmento para os seus produtos, sempre pesquisando de fato o que seus clientes precisam para solucionar seus problemas. Ou seja, se você vende guincho elétrico 12v, procure entender as características do seu público-alvo.

Por outro lado, se você escolher o mercado errado, ou até mesmo o mercado certo na hora errada, consequentemente irá se deparar com algumas dificuldades nas vendas.

Ou seja, você deve investir em uma pesquisa completa que possa apoiar suas conclusões, seja para persuadir investidores ou para validar suas próprias ideias conforme trabalha em seu plano.

Descreva a gestão e a organização

Considerada uma etapa relativamente simples mas que, ao mesmo tempo, é essencial para o bem do seu planejamento.

Para garantir que o seu plano de negócios esteja, de fato, bem estruturado, é necessário informar quem está administrando sua empresa. Ou seja, detalhe e estrutura jurídica do seu negócio e o enquadramento da empresa diante dos órgãos governamentais.

Não esqueça de descrever a estrutura interna da sua empresa, nela, você deve incluir funções, responsabilidades e relacionamentos entre as pessoas e um organograma.

Crie uma lista de seus produtos e serviços

Um dos aspectos que precisam ser destacados no seu planejamento, são seus produtos e serviços. Isso se aplica mesmo que seja um plano de negócio simplificado.

No caso, você precisa criar uma seção onde você possa descrever os principais detalhes sobre eles, onde você colocará informações gerais e mais detalhes.

Nesta etapa, se preferir, você pode apresentar novos produtos que pretende lançar no futuro e, além disso, explicar como vão melhorar os lucros da sua empresa.

Identifique o perfil de cliente ideal

Dentro da análise do mercado, é possível que você já saiba qual o perfil ideal para uma pessoa ser o seu cliente. Contudo, esta etapa merece ainda mais esforços e que pode decidir o sucesso ou fracasso de todo o seu plano de negócio.

Em resumo, todas as decisões que você tomar, devem ser baseadas ou consideradas em cima do perfil do cliente. No mais, esse tipo de análise inclui:

Região onde moram;

Faixa etária;

Nível de educação;

Padrões de comportamento;

Como passam o tempo livre;

Onde trabalham;

Quais tecnologias usam;

Em quais redes sociais estão;

Quanto ganham;

Valores, crenças ou opiniões.

Portanto, estamos falando de informações que podem variar dependendo do produto que você vende. Por isso, é interessante que você seja específico o suficiente para deixar claro quem é o público que você está tentando atingir.

Defina um plano de marketing

Em qualquer plano de negócio que você for desenvolver, é necessário incluir, ao menos, uma estratégia de marketing.

As estratégias e planejamento de marketing devem delinear suas decisões atuais e futuras. Tudo isso deve ser feito, com o objetivo de manter o foco no cliente ideal que foi definido anteriormente.

Defina um plano de logística e operações

Uma das bases para montar um plano de negócios, é pensar na logística e em todas as operações necessárias para tornar suas ideias em realidade.

Ao trabalhar nesta etapa, você precisa saber que ela é o fluxo de trabalho que deve representar toda a cadeia de suprimentos.

Crie um planejamento financeiro

Por fim, o último passo a ser dado está relacionado às finanças da sua empresa, afinal, são os números que irão determinar a maior parte das suas decisões em seu negócio.

Independente da ideia que você tiver, e do esforço que você coloque no planejamento do seu negócio, o que define o sucesso de uma empresa é a saúde financeira.

Ou seja, o nível dos detalhes exigidos em seu plano de negócios pode depender de seu público e objetivos, mas, no geral, procure incluir três visões principais de suas finanças, são elas:

Demonstração de resultados;

Balanço patrimonial;

Demonstração de fluxo de caixa.

Além dessas informações, é interessante que você inclua dados e projeções financeiras para assegurar que o futuro da sua empresa está em segurança.

Conclusão

Vimos, neste artigo, que o planejamento de negócio é, de fato, uma prática que deve ser adotada por qualquer tipo de empresa, principalmente aquelas que desejam se destacar no mercado. Portanto, trabalhá-la é, sim, uma maneira de assegurar a saúde do seu negócio.

