O que fazer para o celular durar mais tempo?

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2023.

Não aguenta mais ser deixada na mão sempre que mais precisa de seu celular? Ou mesmo, pouco usou e quando foi verificar, lá se foi a bateria…? Então esse artigo é para você! Vamos mostrar aqui algumas dicas do que fazer para seu celular durar mais tempo! Confira.

Embora para muitos possa parecer mágica, na verdade, fazer a bateria do seu celular, seja Android ou iPhone, durar mais, não é nada impossível, para isso, basta seguir algumas dicas e tomar alguns cuidados.

Na verdade, por mais que os grandes fabricantes procurem formas de aumentar a durabilidade das cargas, a energia dos aparelhos acaba não suportando tantas funcionalidades e o tempo de utilização dos mesmos, que só aumenta.

A boa notícia, no entanto, é que existem alguns truques de configuração e recursos nativos que podem ajudar na incrível missão de fazer as reservas durarem mais tempo, alguns encontrados na internet em sites especializados, como o Guia do Smartphone, os quais, se seguidos corretamente, evitarão ter que recorrer a carregadores portáteis, ou mesmo, ter que abrir mão do celular por horas, até que ele carregue.

Quer conhecer esses truques? Então, continue lendo!

Como fazer o celular durar mais tempo

1. Diminua o brilho da tela

A primeira dica é procurar reduzir o brilho da tela, que é uma dica antiga, mas sempre vale a pena lembrar, já que é uma forma de prolongar a vida da bateria, principalmente, aqueles celulares com tela maior. Procure usar o brilho em 75%, uma porcentagem suficiente para ter boa navegabilidade.

2. Use o modo de economia de energia

Outra dica é ativar o recurso “Economia de energia”, dessa forma, automaticamente, seu celular fará as alterações em determinadas ferramentas, desde diminuindo a resolução da tela, o brilho, desativando recursos secundários, entre uma série de ações, permitindo, assim, que a bateria dure por muito mais tempo.

3. Desligue o Bluetooth

Muita gente não sabe, mas recursos de conectividade, como o Bluetooth, por exemplo, costumam consumir muita energia do celular. Por isso, sempre que não precisar fazer uso da ferramenta, não esqueça de desativá-la.

4. Desligue acessos desnecessários à sua localização

Cada vez mais aplicativos estão coletando dados de Localização, em segundo plano, o que contribui para reduzir o tempo útil de vida da bateria. Por isso, a dica é alterar as configurações de rastreio, assim, os softwares só irão checar a localização só quando for preciso e com sua autorização.

5. Habilite o modo noturno

Muito usuário desconhece, mas ativar o modo noturno escurece todas as interfaces de aplicativos, trazendo cerca de 60% de reserva de energia, uma economia ainda mais significativa para celulares com tela OLED, que não utilizam iluminação traseira.

6. Feche apps funcionando em segundo plano

Sabia que aplicativos abertos em segundo plano costumam consumir muita bateria e dados móveis, além de também sobrecarregarem a memória RAM do seu celular? Por isso, para economizar a reserva de energia do celular, procure fechar os softwares após utilizá-los.

7. Apele para o modo avião

Outra ação que muitos usuários desconhecem é a de procurar colocar o celular no modo avião, naquelas situações emergenciais, isso ajuda a economizar bateria, já que o recurso desativa todas as conexões do celular (Bluetooth, Wi-Fi, dados móveis e até sinal de área). Ou seja, com apps e serviços inoperantes, a bateria acaba sendo poupada ao máximo.

E é isso, essas são algumas dicas que, se seguidas corretamente, com certeza, ajudarão a economizar a bateria do seu celular. No mais, é sempre aconselhável usá-lo com moderação!