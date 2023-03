Pensando em comprar ou trocar de carro? Conheça a Unidas Seminovos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2023.

A Unidas é uma das maiores empresas no segmento de mobilidade, oferecendo diversos serviços que atendem diferentes necessidades, inclusive a venda de veículos seminovos.

A Unidas Seminovos está há anos no mercado com diversas lojas espalhadas pelo Brasil, entregando veículos de qualidade, com preços atrativos e condições especiais para os compradores.

Foco nas necessidades de cada cliente

A Unidas Seminovos tem como objetivo realizar o melhor atendimento possível, para garantir a satisfação de cada pessoa que procura uma loja para levar um carro para casa.

Por isso, todas as equipes são especializadas e treinadas para auxiliar em cada etapa até a conclusão da venda, prestando também um excelente atendimento no pós-venda caso necessário.

Conheça a Garantia Mais

Todo seminovo já vem com a garantia legal de 3 meses, mas é possível estender esse período para um ano com a Garantia Mais, uma opção acessível e muito vantajosa para quem precisa de mais segurança e cobertura.

Quais são as vantagens de contratar a Garantia Mais de 1 ano?

Facilidade no pagamento

Peças originais e mão de obra qualificada

Segurança de uma empresa consolidada

Reparos feitos em locais confiáveis

Reparos no período fora da garantia legal

Valorização na troca

Quais são as coberturas da Garantia Mais de 1 ano?

Caixa de transferência

Freios

Motor (gasolina, etanol, biocombustível ou diesel)

Sistema de arrefecimento

Sistema de ar-condicionado (original de fábrica)

Sistema de direção

Sistema elétrico

Tração 4×4(4WD/AWD)

Tração dianteira

Tração traseira

Transmissão automática

Transmissão manual

Veículos com garantia de procedência

Todos os carros vendidos pela Unidas Seminovos estão com a Unidas desde sempre!

A Unidas garante a procedência dos veículos e atesta que eles têm suas características originais, documentação autêntica. Assim, você tem mais segurança na hora de realizar sua compra.

Compre seu seminovo com entrada facilitada

A Unidas Seminovos te dá uma mãozinha na hora da entrada!

Na hora de financiar, existe a opção de parcelar a entrada do seu seminovo em até 12x sem juros no cartão, o que facilita ainda mais o pagamento.

Já sabe o que é quilometragem real?

Em outros estabelecimentos, existe o risco de comprar um carro com a quilometragem adulterada em veículos seminovos. Isso não acontece na Unidas Seminovos!

Todos os carros que passam pelas lojas estão na Unidas desde o zero km, por isso há a certeza de que a quilometragem é totalmente confiável.

Variedade de modelos

A Unidas Seminovos oferece uma enorme variedade de veículos de carros, todas as lojas possuem modelos e preços para todos os gostos e todas as necessidades, desde modelos populares até os modelos premium.

Todos possuem condições imperdíveis e a confiança de que você está fechando um bom negócio!

Valorize seu usado!

A Unidas também possui a solução para quem quer vender seu carro usado e reinvestir o dinheiro: a Unidas Valoriza.

Com a Unidas valoriza você tem a supervalorização do seu usado, com um processo de venda simples e ágil. E pode usar o dinheiro para comprar um seminovo melhor para você.

Conheça mais em: valoriza.unidas.com.br

Encontre a loja da Unidas Seminovos mais perto de você e garanta seu carro!

Quer conhecer mais sobre a Unidas Seminovos, verificar os carros disponíveis e escolher o seu seminovo com cheirinho de novo? Acesse seminovos.unidas.com.br e garanta seu carro!