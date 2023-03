GPT-4: OpenAI lança nova e mais avançada versão do ChatGPT

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2023.

GPT-4, nova geração de assistentes virtuais da OpenAI, supera modelo anterior e já está disponível no ChatGPT Plus, Bing e Duolingo.

A OpenAI, empresa líder em inteligência artificial, acaba de lançar a versão mais avançada do seu famoso modelo de chatbot, conhecido como ChatGPT. O novo modelo, batizado de GPT-4, promete revolucionar a forma como as pessoas interagem com assistentes virtuais e serviços de atendimento ao cliente.

Segundo a OpenAI, o GPT-4 é capaz de realizar tarefas ainda mais complexas do que a sua versão anterior, o GPT-3. A nova tecnologia foi treinada com uma quantidade impressionante de dados, incluindo livros, artigos, conversas e outras fontes de informação relevantes.

Além disso, a tecnologia do GPT-4 também pode ter impacto na área da educação, permitindo a criação de assistentes virtuais capazes de ajudar no aprendizado dos alunos e fornecer respostas precisas a perguntas complexas.

Em outras áreas, como o design, o modelo pode ser utilizado para gerar logotipos, aplicando diferentes técnicas de design gráfico.

Entre as principais melhorias do GPT-4 estão a capacidade de entender o contexto da conversa e oferecer respostas mais precisas e personalizadas para cada usuário.

De fato, os chatbots tornaram-se uma ferramenta essencial para muitas empresas que buscam otimizar seus processos e oferecer um atendimento mais eficiente aos clientes.

Com o avanço do GPT-4, é possível que esses assistentes virtuais se tornem ainda mais inteligentes e intuitivos, contribuindo para a criação de experiências cada vez mais satisfatórias.

Contudo, é importante lembrar que o avanço da inteligência artificial também traz consigo preocupações com relação à privacidade e segurança dos dados pessoais dos usuários. A OpenAI enfatiza que está comprometida em garantir a transparência e responsabilidade na utilização da tecnologia do GPT-4, incluindo a adoção de medidas de segurança adequadas.

No geral, o lançamento do GPT-4 é uma notícia empolgante para o campo da inteligência artificial e abre um mundo de possibilidades para o futuro dos chatbots, assistentes virtuais e para as empresas de design.

Resta aguardar para ver como essa nova tecnologia será aplicada e como ela poderá impactar positivamente nossas vidas e negócios.