Saiba como introduzir plantas na decoração de sua casa

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2023.

Ter plantas aumenta a sensação de bem-estar e conforto, além de deixar a decoração ainda mais bonita. Confira algumas dicas de como fazer isso na sua casa!

Decorar a sua casa é uma tarefa prazerosa, já que significa deixar o seu lar com a sua cara. Mas também demanda pesquisa para definir o estilo que deve predominar na casa e saber como combinar cores, texturas, acabamentos, móveis e itens decorativos.

Desde o início da pandemia, as pessoas priorizam cada vez mais trazer a natureza para dentro de casa, já que isso aumenta a sensação de bem-estar, deixa o espaço mais aconchegante e combina ainda mais com móveis feitos de madeira.

As plantas ainda podem vir misturadas a objetos como quadros e livros, sendo ótimas inclusive para decoração da mesa. Confira a seguir dicas para trazer plantas para a decoração da sua casa!

Iluminação e umidade

O primeiro passo para escolher quais espécies de plantas trazer para a sua casa é analisar as condições de iluminação e umidade. Isso é fundamental, pois esses fatores impactam diretamente a durabilidade da planta.

Se, na sua casa, houver uma grande incidência de luz solar, é preciso optar por plantas que demandam mais luz, como cacto, hera, suculentas e agave. Já se não incide tanto sol em casa, vale optar por violeta, tulipa, bromélia, ráfia e antúrio. Isso também é válido para a umidade dos ambientes da casa. Além disso, é importante verificar a quantidade de regas e de água exigidas por cada tipo de planta.

Quadros e molduras

Um jeito de trazer plantas para a decoração da sua casa (e deixá-la ainda mais bonita) é colocá-las em molduras ou quadros. Essa é uma boa alternativa para quem mora em um imóvel pequeno.

Existem duas opções para isso. Uma delas é criar um quadro vivo, com plantas naturais, escolhendo as folhas que mais combinam com o seu estilo e emoldurá-la.

Vale lembrar que existem inúmeros modelos de molduras, por isso, escolha a que mais tem a ver com a sua casa. Antes de emoldurar, coloque as folhas escolhidas em um livro e as deixe secar durante uma semana.

Outra possibilidade é colocar as plantas em quadros e colocá-las na parede, sem moldura nem proteção de vidro. Nesse caso, é preciso regar as plantas com regularidade. Quando fizer isso, retire o quadro da parede e o coloque em uma superfície plana.

Cores

Quem gosta de uma decoração no estilo tropical, marcado por cores vibrantes como amarelo, laranja e azul-claro, vale apostar em plantas com tonalidades também alegres. Isso ajuda a deixar o ambiente alegre e descontraído.

Quem gosta de estilos mais sóbrios e com menos cores, pode apostar em plantas que acompanham este estilo, como a espada de são jorge. Plantas volumosas como a samambaia podem destoar do resto da decoração e demandam mais cautela.

Plantas penduradas e jardim vertical

Quem gosta de inovar e aproveitar os mais diversos espaços da casa deve apostar em plantas penduradas. Além de garantir uma decoração mais moderna e estilosa, plantas penduradas são estratégicas para quem mora em imóvel pequeno, já que ocupa menos espaço no solo ou em móveis.

Existem diferentes materiais que podem ser usados para sustentar plantas penduradas, como macramê e cordas artesanais. Além delas, existem bandejas suspensas, que deixam a decoração mais delicada.

Outra estratégia boa para trazer plantas para a decoração da sua casa é apostar em jardins verticais, que podem aparecer em qualquer cômodo (inclusive no banheiro). Eles ajudam a otimizar o espaço e estão disponíveis nos mais diversos modelos (desde suportes de ferro até pallets de madeira, que são ótimos para quem gosta do estilo decorativo rústico).