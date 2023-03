Desenvolvimento de sites em 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de março de 2023.

Desenvolvimento de sites é o processo de criação, planejamento, design e implementação de um site na internet.

Envolve diversas etapas, desde a seleção da plataforma de desenvolvimento, escolha do layout e design até a criação de conteúdo.

Em alguns casos, há necessidade de utilizar linguagens de programação, enquanto em outros pode-se optar pelo uso de templates já prontos.

É importante que o site esteja funcional e acessível em diferentes navegadores e dispositivos, como smartphones e tablets.

Além disso, o site pode ou não ter um blog. Ter um blog é uma estratégia cada vez mais utilizada por empresas que desejam ter reconhecimento de marca por meio do Inbound Marketing ou por pessoas que queiram construir autoridade.

De acordo com o WordPress, cerca de 70 milhões de posts são publicados a cada mês na plataforma em todo o mundo.

Entre os diferentes idiomas em que acontecem essas publicações, o Brasil está em 4º lugar na lista dos top 10.

Por que é importante o desenvolvimento de sites?

O objetivo principal do desenvolvimento de sites é criar uma presença online para empresas, organizações ou indivíduos que desejam trabalhar a marca pessoal.

Dessa forma, você poderá se comunicar com seu público-alvo, promover seus produtos ou serviços e gerar leads e vendas.

Um dado interessante é que 44% dos consumidores consomem entre 3 a 5 conteúdos antes de se engajarem com uma marca para tomar uma decisão de compra, segundo o Demand Gen Report.

Por conseguinte, alguns motivos pelos quais é importante ter um site são:

Presença online: um site é uma vitrine virtual para sua empresa ou marca, permitindo que pessoas o encontrem e saibam mais sobre você.

Credibilidade: ter um site profissional transmite credibilidade e confiança aos potenciais clientes ou parceiros de negócios.

Marketing digital: o site pode ser uma das principais ferramentas de marketing digital, permitindo que você alcance seu público nos mecanismos de busca.

Controle: ter um site significa que você controla seu próprio conteúdo e pode atualizá-lo sempre que necessário, sem depender exclusivamente de “terrenos alugados”, como é o caso de contas nas redes sociais.

Melhor relacionamento com o cliente: um site bem projetado contribui para melhorar a experiência do cliente e aumentar a satisfação com a sua empresa.

Mas quanto custa para desenvolver um site?

Os preços variam bastante. Se você fizer seu site sozinho, no primeiro ano os custos podem ficar entre R$ 150 e R$ 600.

Se você contratar empresas de desenvolvimento de sites, o valor estará entre R$ 1500 a R$ 10 mil ou mais, dependendo do seu objetivo, pois existem diferentes tipos de sites.

Passo a passo para desenvolvimento de sites 2023

Confira a seguir as principais etapas para que você disponibilize na internet um site profissional e segundo as tendências atuais.

1. Escolha a plataforma CMS ou construtor de sites

Existem duas opções populares disponíveis: CMS (Sistema de Gestão de Conteúdos) e construtores de sites.

O CMS, a exemplo do WordPress, oferece uma ampla variedade de recursos, como personalização de temas e plugins.

Por outro lado, os construtores de sites, como a Hostinger, oferecem facilidade de uso e modelos pré-projetados. Eles são utilizados, por exemplo, para a criação de e-commerces.

2. Contrate um plano de hospedagem

Com um plano de hospedagem você vai colocar um site na internet de forma profissional. É por meio dele que o site será armazenado e disponibilizado online.

Ele possui recursos como contas de e-mail, segurança, backup, suporte técnico e outros.

Vale lembrar que você deve considerar o espaço necessário para armazenar todos os arquivos do site, a estrutura para suportar o nível de tráfego de visitantes e a possibilidade de atualização do plano de hospedagem conforme o site cresça.

3. Escolha um domínio

Escolher um bom domínio é importante porque ele é o endereço virtual da sua marca ou empresa na internet.

É a primeira impressão que os usuários têm ao acessar o seu portal. Opte por um nome de domínio fácil de lembrar, curto e de acordo com o nicho de mercado em que você atua.

No desenvolvimento de sites, confira algumas dicas para ajudá-lo a escolher um bom domínio:

Seja descritivo: escolha um nome que descreva o que o seu site oferece, de acordo com seus produtos ou serviços.

Evite hífens: nomes de domínio com hífens são mais difíceis de lembrar.

Escolha uma extensão “.com.br”: a extensão de domínio “.com.br” é recomendada para sites em língua portuguesa no Brasil.

Curto e simples: quanto mais curto e simples o nome de domínio, mais fácil será para as pessoas se lembrarem dele.

Pesquise antes de registrar: verifique se o nome de domínio escolhido já não está sendo utilizado por outra empresa ou pessoa.

Os preços do domínio podem variar de R$ 3 até mais de R$ 500 por ano.

Como criar um site no WordPress

Depois de seguir as etapas anteriores, que são escolha da plataforma CMS ou construtor de sites, contratação de plano de hospedagem e domínio, você pode começar a criar o seu site no WordPress.

1. Instale o WordPress

O WordPress é uma plataforma gratuita para criação de sites. Existem três formas de instalá-lo:

Instalação manual

Essa é a opção mais avançada e requer algum conhecimento técnico.

É preciso baixar o WordPress do site oficial, criar um banco de dados, configurar o arquivo wp-config.php e fazer o upload dos arquivos para o servidor web.

Script de instalação automática

Ao contratar hospedagem do site, você pode utilizar os scripts de instalação automática disponibilizados, sem a necessidade de conhecimento técnico.

Isso permite que você instale o WordPress em poucos cliques.

Localmente

No desenvolvimento de sites, é possível realizar a instalação do WordPress em seu computador para avaliar possíveis configurações antes de colocar o site no ar.

Para isso, é necessário o download da versão mais atual do WordPress e a instalação do MAMP (para usuários do macOS) ou o WampServer (para usuários do Windows).

2. Escolha o tema (template)

Para escolher o tema, pense no propósito do seu site e no público-alvo que você deseja alcançar.

Por exemplo, se o seu site é para uma empresa, você pode optar por um tema mais profissional e corporativo.

Se é para um blog pessoal, um tema mais descontraído pode ser uma boa escolha.

Em seguida, leve em consideração as funcionalidades de que você precisa. Se você planeja vender produtos em seu site, a exemplo de um e-commerce, precisa de um tema que suporte uma loja virtual.

Se você deseja captar leads como estratégia de marketing, um tema que contenha essa alternativa será útil.

3. Instale plugins

Ao instalar plugins, verifique antes as avaliações e a compatibilidade com a versão do WordPress que você está usando.

Outro fator é ficar atento à atualização do plugin depois de instalado, pois plugins desatualizados podem apresentar falhas de segurança e incompatibilidade.

Alguns dos plugins que vale a pena instalar são:

Yoast SEO – para otimizar o SEO do site, caso tenha um blog.

Contact Form 7 – para criar um formulário de contato.

W3 Total Cache – para melhorar a velocidade do site.

Akismet – para proteger contra spam nos comentários.

UpdraftPlus – para fazer backup do site.

Broken Link Checker – para verificar links quebrados no site.

Monster Insights – para acompanhar as estatísticas do Google Analytics diretamente no painel do WordPress.

WooCommerce – para criar um loja virtual no site e adicionar produtos.

É importante lembrar que a escolha dos plugins pode variar de acordo com as necessidades de cada site.

4. Criação de páginas

O próximo passo para o desenvolvimento de sites é criar páginas como: Sobre, Contato, Produto ou Serviço, Materiais gratuitos, Cursos ou outras que desejar.

Para criar páginas em um site WordPress, siga os seguintes passos:

Faça o login na sua conta WordPress.

No painel de controle, clique em “Páginas” e depois em “Adicionar nova”.

Insira um título e digite o conteúdo da sua página.

Adicione imagens, vídeos e outros elementos, se necessário.

Quando terminar, clique em “Publicar”.

5. Menu de navegação e widgets

O menu de navegação permite que os usuários naveguem em todo o site facilmente. Ele é em geral apresentado como uma lista suspensa de links que levam a diferentes seções do site, como páginas, categorias de postagens e arquivos.

Os menus podem ser personalizados pelo administrador do site, ao adicionar ou remover itens, que podem ser organizados de acordo com suas preferências, o que vale também para os widgets.

Os widgets são elementos que podem ser adicionados a áreas específicas do site, como a barra lateral ou rodapé.

Eles exibem informações como um calendário, uma lista de postagens recentes, a caixa de autor, captura de leads, entre outros.

Depois de seguir esses passos, já pode colocar o site no ar. Vale lembrar que, se o seu site tiver um blog, é bom criar alguns conteúdos antes de lançá-lo.

Espero que este conteúdo sobre desenvolvimento de sites tenha ajudado você!

Conheça a FWC Tecnologia, empresa de desenvolvimento de aplicativos que é a solução ideal para o seu negócio!