Brasileiros têm investido em negócios americanos

* Por: DINO - 11 de abril de 2023.

Imigrantes brasileiros têm investido em diversos setores, fazendo contribuições significativas para a economia dos Estados Unidos. De acordo com a Business Insider, os brasileiros são um dos maiores investidores estrangeiros nos Estados Unidos. Em 2022, os investimentos brasileiros nos EUA totalizaram mais de US$ 54 bilhões, tornando o Brasil a 9ª maior fonte de investimento estrangeiro direto nos EUA. A maioria dos investimentos brasileiros nos Estados Unidos está focada em negócios que oferecem alto potencial de retorno e crescimento.

Dados recentes do Departamento de Comércio dos Estados Unidos e da Associação Nacional de Corretores de Imóveis revelam que os investidores brasileiros se tornaram a população estrangeira que mais investe nos EUA.

De acordo com os da National Association of Realtors (NAR), os brasileiros investiram mais de US$ 14 bilhões em imóveis nos EUA apenas no ano passado, um aumento impressionante de 125% em relação ao ano anterior. O estado da Flórida recebeu a maior parte desse investimento, seguido por Nova York, Califórnia e Texas.

Para Lucio Santana, brasileiro, empresário e CEO da Royal Mortgage USA, existem algumas razões para o aumento dos investimentos brasileiros nos EUA. “Um fator importante é a taxa de câmbio favorável entre o real brasileiro e o dólar americano. Além disso, a economia do Brasil passou por alguma instabilidade nos últimos anos, levando brasileiros a buscarem oportunidades de investimento no exterior”

Em conclusão, Lucio acrescenta: “Não é nenhuma surpresa que os investidores brasileiros estejam se voltando para os Estados Unidos em busca de oportunidades de investimento. A economia dos EUA é forte e estável, e o mercado imobiliário continua a oferecer alto retorno sobre o investimento para compradores estrangeiros”.