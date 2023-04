Como manter sua máquina em operação com capacidade máxima

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2023.

É do conhecimento de todos que, ao longo do tempo, equipamentos como ensacadeiras ou qualquer outro tipo de máquina automatizada sofra desgastes e apresentem falhas devido a sua constante utilização.

Entretanto, quando um maquinário robusto como uma ensacadeira automatizada começa a apresentar problemas mesmo com pouco tempo de uso, é necessário realizar uma manutenção detalhada para impedir que as falhas se agravem e comprometam a operação como um todo.

Administrar de forma assertiva a manutenção de danos, dos mais graves até os mais comuns, é o que pode garantir uma utilização eficiente e a produtividade da operação.

Quer saber como manter sua ensacadeira, ou seu sistema de envase operando em capacidade máxima? Continue lendo esse artigo.

Quais fatores devemos nos atentar ao realizar uma manutenção do equipamento?

Efetuar uma manutenção adequada dos aparelhos de uma empresa, requer traçar um plano estratégico que tem como objetivo estender ao máximo o ciclo de vida útil do mesmo.

Ao ter uma rotina de manutenção preventiva, bem definida para sua ensacadeira automática, por exemplo, é possível prevenir que pequenos desajustes se tornem problemas reais.



Alguns parâmetros contidos nas máquinas podem auxiliar os gestores responsáveis pela manutenção a ficarem mais informados sobre a saúde de cada um de seus equipamentos. A vibração, temperatura, horímetro, rotação e o consumo de energia da máquina, por exemplo, podem ser indicativos da necessidade de manutenção.

A manutenção preditiva evita falhas e danos, pois consiste no acompanhamento contínuo de um equipamento e na definição do seu estado futuro, de acordo com os dados coletados e analisados ao longo de um determinado período.

Podemos considerar também como ações estratégicas de manutenção:

Realizar inspeções preventivas planejadas

Utilizar peças originais nos equipamentos

Treinamento para a correta operação do maquinário

Atentar-se a limpeza do equipamento

A importância de criar um plano de manutenção para o seu negócio

O fluxo de produção de uma empresa depende de diversos fatores e processos multidisciplinares. Ou seja, mesmo que um pequeno detalhe não saia como planejado, isso pode desencadear grandes problemas financeiros para um negócio.

Por isso, é preciso ter a convicção de que os procedimentos corretivos dos maquinários estejam sempre em dia.