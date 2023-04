Nathan se despede do Galo e assina com o Grêmio por 2 anos

18 de abril de 2023.

Foto: Reprodução / Gremio.net

O Grêmio encerrou uma longa novela e conseguiu mais um nome para o seu meio-campo. O meia Nathan chega para ser mais uma opção com foco na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro deste ano. De acordo com o site oficial, o atleta assinou contrato por três temporadas.

Nathan foi lançado pelo Athletico-PR em 2014 e iniciou a sua trajetória profissional. Ainda na juventude, chegou às Seleções Brasileiras de Base, quando disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20, em 2015. No mesmo ano partiu para o Chelsea, da Inglaterra, sendo repassado por empréstimo ao futebol holandês. Pelo Vitesse teve boa passagem por dois anos, tendo conquistado o título da Copa da Holanda.

Em 2017 e 2018 atuou no futebol francês e português, antes de retornar ao Brasil para defender o Atlético-MG. Ao término do empréstimo no Galo, teve seu acordo adquirido em definitivo, em 2020. No clube mineiro entrou em campo mais de 100 vezes e participou dos grupos que venceram dois títulos mineiros, um Brasileirão e uma Copa do Brasil.

Em 2022 atuou por empréstimo no Fluminense e ajudou na conquista do Campeonato Carioca, retornando ao Atlético-MG este ano, antes de acertar com o Grêmio. Natural de Blumenau (SC), o jogador de 27 anos poderá agregar não apenas qualidade ao meio-campo gremista, bem como um currículo bastante vencedor.

Conforme a nota oficial do clube gaúcho, ele já passou por Athletico-PR, Chelsea-ING, Vitesse-HOL, Amiens-FRA, Beleneses-POR, Atlético-MG, Fluminense e Atlético-MG. Sob o comando de Renato Gaúcho, Nathan buscará se consolidar em um novo time após perder espaço e prestígio no Galo.

Com a equipe voltando à primeira divisão do Brasileirão, o treinador já afirmou que deve brigar pelo título e não ser um mero coadjuvante no decorrer das 38 rodadas da competição nacional.

