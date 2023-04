5 Dicas para Usar a Panela de Pressão com Segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de abril de 2023.

A panela de pressão é uma ferramenta essencial na cozinha moderna. Ela permite que você cozinhe alimentos em uma fração do tempo que levaria com outros métodos de cozimento. No entanto, muitas pessoas têm medo de usar uma panela de pressão por causa de histórias de panelas explodindo. Neste artigo, vamos lhe ensinar como usar a sua panela de pressão de forma segura e eficaz.

Escolha a panela de pressão certa

Antes de começar a cozinhar com uma panela de pressão, é importante escolher a panela certa. Existem dois tipos de panelas de pressão: panelas de pressão de aço inoxidável e panelas de pressão de alumínio. As panelas de aço inoxidável são mais duráveis e resistentes à corrosão, mas são mais caras do que as de alumínio. As panelas de alumínio são mais baratas, mas podem ser menos duráveis.

Além disso, verifique se a sua panela de pressão possui uma válvula de segurança. A válvula de segurança permite que o excesso de pressão seja liberado da panela. Isso ajuda a prevenir que a panela exploda.

Como usar a sua panela de pressão

Antes de começar a cozinhar com a sua panela de pressão, certifique-se de que está limpa e seca. Em seguida, adicione os ingredientes na panela, feche a tampa e ajuste a válvula de segurança. Em geral, a panela deve ser preenchida com cerca de 2/3 de líquido para evitar que ela queime.

Depois que a panela atingir a pressão desejada, reduza o fogo para o mínimo e comece a contar o tempo de cozimento. Quando o tempo de cozimento acabar, retire a panela do fogo e deixe-a esfriar naturalmente antes de abrir a tampa. Nunca abra a tampa de uma panela de pressão quente. Isso pode causar queimaduras graves.

Dicas adicionais

Não sobrecarregue a sua panela de pressão. Deixe espaço suficiente para que os alimentos possam se expandir durante o cozimento.

Use sempre a quantidade correta de líquido. A falta de líquido pode fazer com que a panela queime ou exploda.

Verifique regularmente a válvula de segurança para se certificar de que está funcionando corretamente.

Se a sua panela de pressão estiver fazendo barulhos estranhos ou se você notar que ela não está selando corretamente, pare de usá-la imediatamente e leve-a para reparo.

Fonte: Mister Cozinha